Уже подтверждено, что в отличие от своего предшественника, Xiaomi 13 Ultra будет продаваться по всему миру, а не только в Китае.

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, основной упор в котором будет сделан на камеру с перископическим модулем, может появиться раньше, чем предполагалось. Согласно свежим данным, новинка поступит в продажу уже в следующем месяце – ранее были слухи о запуске в мае.

Пока неясно, о каком запуске идет речь: китайском или глобальном. Вероятно, первым этапом будет выпуск продукции в Китае, а затем – в Европе. При этом ранее компания уже заявляла, что Xiaomi 13 Ultra, в отличие от Xiaomi 12S Ultra, выйдет на глобальный рынок.

Источник пишет, что с учетом того, что Ultra-модели позиционируются дороже версий с приставкой Pro, стоимость новинки на международном рынке может оказаться выше, чем у iPhone 14 Pro Max. Это объясняется тем, что в Европе Xiaomi 13 Pro продается по цене в €1,3 тыс., а в Украине – за 52 тыс. грн. Такие цены делают флагман чуть ли не самым дорогим в Европе.

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О начинке Xiaomi 13 Ultra информация тоже имеется:

OLED-экран 120 Гц QHD+;

процессор Snapdragon 8 Gen 2;

основная камера Sony IMX989 на 50 Мп с OIS и переменной диафрагмой f/1.6-2.4, еще три сенсора по 50 Мп каждый, передняя камера 32 Мп;

аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной и беспроводной зарядками мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно.

Известно, что Xiaomi установит в смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Подобная технология будет впервые внедрена в аппарате производителя.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Xiaomi объявила "ценовую войну" OnePlus и другим производителям бюджетных смартфонов. Новый бюджетный хит суббренда Redmi является прямым конкурентом OnePlus Ace 2V, но при лучшей "начинке" стоит дешевле.

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