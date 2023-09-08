Внешний вид браузера, а также дизайн магазина расширений, был обновлен. Также разработчики добавили новые фичи и улучшили безопасность.

Google в честь 15-летия Chrome выпустила обновление для десктопной версии самого популярного браузера в мире. Разработчики обновили дизайн, добавили новые фичи, а также улучшили безопасность поисковика.

Главное изменение – отказ от старого дизайна и переход на Material You. Все элементы интерфейса стали более закругленными и минималистичными по сравнению с предыдущей версией.

Также изменилась панель инструментов, на которой располагаются расширения: Google Translate, менеджер паролей Google и не только. Теперь их можно запускать, нажав на три точки в правом верхнем углу браузера.

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Дизайн Material You теперь можно встретить и в онлайн-магазине расширений. Он стал проще и минималистичней. Кроме того, каталог магазина пополнили расширения на базе ИИ и категория "Выбор редакции". А еще Google стала строже следить за безопасностью расширений.

Кроме того, разработчики упростили поиск Chrome. Находясь на веб-странице, теперь можно выбрать опцию "Искать с помощью Google". В результате откроется боковая панель поиска Google, где можно узнать больше о странице и связанных запросах.

Обновленный Chrome уже доступен всем пользователям, однако обновление разворачивается постепенно и может занять несколько недель. Многие юзеры его уже получили. Проверить наличие апдейта можно в настройках браузера.

Чтобы обновить Chrome, необходимо: зайти в меню настроек (три точки), открыть там "Справку" и перейти в раздел "О браузере Chrome". Обновление запустится автоматически.

Ранее УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

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