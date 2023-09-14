Также обновление доступно для других браузеров на базе Chromium, включая Edge, Brave и Vivaldi.

Google выпустила экстренное обновление для Chrome. В библиотеке, которая отвечает за кодирование изображений в формате WebP, нашли критическую уязвимость – известно, что ее уже используют злоумышленники.

Причем, эта библиотека есть во всех веб-браузерах на базе Chromium, включая Edge, Brave и Vivaldi, и множествах других приложений. Другие разработчики тоже выпустили свои патчи.

В Google заявили, что пока не станут публиковать подробности о выявленной уязвимости – до тех пор, пока большинство пользователей не обновит свой Chrome.

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В компании рекомендуют не ждать автоматического апдейта и в любое удобное время обновиться вручную. Для этого нужно зайти в меню Chrome, открыть там "Справку" и перейти в раздел "О браузере Chrome".

Напомним, что в ближайшие месяцы Google начнет удалять старые аккаунты пользователей, которые были неактивны в течение двух лет. Под нож попадут и все накопленные такими аккаунтами данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

А в одной из предыдущих заметок мы рассказывали, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

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