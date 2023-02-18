Специальные сенсоры отслеживают, когда владелец уснул, и останавливают музыку, а отдельной кнопкой можно включить белый шум.

Инженеры Philips придумали наушники, созданные специально для сна, чего ранее никто еще не делал. Отмечается, что Philips N7808 разрабатывались при участии специалистов, которые на научном уровне занимаются сном человека.

Наушники поставляются с довольно небольшими "вкладышами" толщиной всего 6 мм, которые не выступают из ушных раковин, поэтому не мешаются, если лечь набок.

Вместе с тем в Philips N708 встроены cпециальные сенсоры, которые отслеживают, когда владелец уснул, и останавливают музыку. Хотя в наушниках нет поддержки активного шумоподавления, они производят "умный белый шум". Более того, в фирменном приложении можно посмотреть продолжительность и качество сна, а также настроить режимы музыки для ускоренного засыпания.

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Ценник приличный – 1700 юаней (почти 9000 грн). Будут ли они продаваться за пределами Китая, пока неясно. В любом случае вскоре их наверняка можно будет найти торговых площадках по типу AliExpress.

Как выбрать хорошие наушники в 2023 году

УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является главным приоритетом, но выделяющийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Если вы в поисках наушников для спорта ил бега, вам может быть интересна подборка лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. На первом место ожидаемо AirPods Pro 2, но в список также вошли модели от Bose Anker и других производителей.

Если вы в поисках чего-то оригинального, ранее в ассортименте Logitech появились наушники с амбушюрами, которые "плавятся" в ушах, тем самым принимая идеальную для своего владельца форму. А у Xiaomi есть беспроводные наушники, которые передают звук не в уши, а в череп.

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