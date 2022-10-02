Слушать музыку и аудиокниги в них тоже можно, но качество будет похуже, чем у обычных наушников.

Бренд Anker, известный своими аксессуарами, выпустил новые полностью беспроводные наушники Soundcore Sleep A10, которые, помимо всего прочего, умеют мониторить качество и продолжительность сна своих владельцев.

По уверению производителя, слушать музыку и аудиокниги в них тоже можно, но качество будет похуже, чем у обычных наушников.

Сами наушники обеспечивают шумоподавление до 35 дБ с помощью адаптивного алгоритма маскировки и автоматической регулировки громкости белого шума. Также их снабдили специальной конструкцией, которая позволяет с комфортом провести в наушниках всю ночь, даже если пользователь спит на боку.

Видео дня

С помощью фирменного приложения наушники будут собираться данные о сне владельца. Там же можно поставить будильник и выбрать одну из нескольких успокаивающих мелодий, чтобы быстрее заснуть. Динамические драйверы наушников, по словам производителя, адаптированы для воспроизведения низкочастотных звуков.

Новинка предлагает автономность до 10 часов, с кейсом – до 40 часов. В комплекте лежат сменные насадки, а цена наушников – 179,99 долларов (~6600 грн).

Интересные новинки рынка наушников