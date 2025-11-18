Xiaomi представила ультратонкий пауэрбанк, который легко спутать со смартфоном (фото)

Такой пауэрбанк можно спокойно положить в нагрудной карман рубашки или сумочку.

Xiaomi опубликовала на своем глобальном сайте информацию о пауэрбанке под названием Ultra Slim Power Bank 5000mAh. Название полностью оправдано: это действительно очень тонкий (и легкий) внешний аккумулятор емкостью 5000 мАч.

При размерах 113 × 53 × 10 мм он весит всего 93 грамма. Для сравнения, Xiaomi 15 весит 191 грамма, а миниатюрный Apple iPhone SE 2022 – 148 грамма. По габаритам и дизайну аккумулятор напоминает компактный смартфон.

Пауэрбанк заряжает устройства с мощностью до 20 Вт при помощи кабеля USB-C. Так, чтобы зарядить Xiaomi 14 наполовину, потребуется всего 30 мин, за то же время Xiaomi 14 Ultra пополнит свой запас до 37%. При использовании сетевого адаптера на 18 Вт Ultra Slim Power Bank подпитывается на 100% за 1,75 часа.

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Также Xiaomi заявляет о множестве механизмов защиты: от короткого замыкания и перегрева до перезарядки и перегрузки. Встроенный чип сам определяет параметры выходного тока в зависимости от подзаряжаемого устройства.

В Китае Xiaomi Ultra-Thin Power Bank 5000 mAh оценили в 129 юаней (около 700 грн). Дата выхода новинки и ее стоимость на глобальном рынке пока раскрыты не были.

Ранее у Anker вышел пауэрбанк на 20 000 мАч со встроенным кабелем USB-C. А бонусом портативная зарядка работает еще и как подставка для смартфона.

Меж тем редакторы GizmoChina составили рейтинг лучших кнопочных телефонов 2024 года, идеально подходящих для "цифровой детоксикации". Их аккумулятора хватит на недели, а за счет своей простоты они меньше подвержены зависаниям и сбоям.

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