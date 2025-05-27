Это будет первый прозрачный мобильный телефон бренда с 2020 года.

Xiaomi готовит возвращение одного из своих самых запоминающихся дизайнов с грядущей серией Xiaomi 16, которая будет включать специальную версию с полупрозрачными панелями из стекловолокна. Об этом рассказал инсайдер Digital Chat Station.

Новинка последует тренду, заданному брендом Nothing, где прозрачные элементы корпуса подчеркивают технологичность устройства. Дизайн может включать видимые внутренние компоненты, такие как процессор или батарею, создавая эффект футуристичности.

Xiaomi уже предлагала футуристический дизайн в моделях Mi 8 Explorer Edition 2018, Mi 9 Explorer Edition 2019 и Mi 10 Ultra 2020 года. Однако тогда задняя панель на самом деле не была прозрачная. Там были специальные наклейки с нарисованными компонентами.

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Анонс Xiaomi 16 ожидается осенью 2025 года. Это будет первый смартфон с новым процессором Snapdragon 8 Elite 2, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%. Также девайс получил батарею емкостью 6800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Еще ходят слухи, что Xiaomi 16 получит перископический телеобъектив для улучшенного зума и детализации изображений. Это улучшение устранит главный недостаток Xiaomi 15, у которого отсутствовала передовая технология зума.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон. Новая версия Redmi 14C без блока питания продается дешевле 60 долларов, причем по некоторыми параметрам бюджетник опережает iPhone 16.

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