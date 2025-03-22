Аппарат показал себя хорошо во всех режимах и тестах, а в сводном рейтинге опередил даже Galaxy S25 Ultra.

Известная лаборатория DxOMark протестировала камеру Xiaomi 15, который в начале марте добрался до Европы. Базовый смартфон флагманской линейки оказался на многое способен.

Общая оценка нового смартфона от Xiaomi составляет 147 баллов. Это 22-е место в рейтинге DxOMark, но если считать вместе девайсы, набравшие одинаковое количество баллов, то место уже 11-е. Результат сопоставим с оценкой камеры iPhone 16 и немного выше оценки Galaxy S25 Ultra.

Камеру Xiaomi 15 похвалили за хорошую работу с текстурой и шумы на фото, точную экспозицию, передачу цветов и баланса белого при ярком освещении. Также специалисты лаборатории отметили высокий уровень детализации при съемке с телезумом, особенно на близком и среднем расстоянии.

Видео дня

Из недостатков выделили случайные теплые цветовые оттенки на фото и видео, периодические проблемы с контрастом в сценах с сильным контровым светом и нестабильность экспозиции в режиме видео.

Напомним, Xiaomi 15 оснащен системой из трех камер Leica по 50 Мп каждая, но основной датчик не такой крупный, как у модели Ultra. На передней панели присутствует 32 МП фронтальная камера. Более дорогой Xiaomi 15 Ultra тоже не сумел попасть в топ-10 в рейтинге DxOMark.

Первые подробности о Xiaomi 16 могут разочаровать фанатов компактных телефонов. Вместо традиционного 6,36-дюймового экрана базовая модель выйдет с экраном размером 6,5-6,67 дюйма.

В ближайшее время, предположительно, до конца марта более 30 телефонов и планшетов Xiaomi получат обновленную HyperOS 2.1 на базе Android 15. Ищите свой девайс здесь.

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