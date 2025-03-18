В ближайшее время, предположительно, до конца марта более 30 телефонов и планшетов Xiaomi получат обновленную HyperOS 2.1 на базе Android 15. Новая версия ПО не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.
Согласно источнику Xiaomitime, HyperOS 2.1 выйдет для следующих устройств, на которых уже установлена HyperOS 2:
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 14 CIVI;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi MIX Fold 4;
- Xiaomi MIX FLIP;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K70E;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Turbo 4;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K70;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K80;
- Poco X6 Pro;
- Poco X7 Pro;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro.
Также новая система будет доступна для следующих планшетов, входящих в экосистему Xiaomi:
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7.
Xiaomi выпустила HyperOS 2.0 в конце прошлого года. Прошивка получила свежий дизайн, ускоренный запуск приложений, более плавные анимации, и повышенный срок службы аккумулятора. Также с HyperOS 2 пользователи получили набор ИИ-функций Hyper AI.
HyperOS 2.1, как ожидается, привнесет новые системные анимации, улучшение камер, в том числе ночного режима, а также обработки фотографий и ряд новых функций, связанных с ИИ.
А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.