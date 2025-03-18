Обновление должно прийти на 30 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.

В ближайшее время, предположительно, до конца марта более 30 телефонов и планшетов Xiaomi получат обновленную HyperOS 2.1 на базе Android 15. Новая версия ПО не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.

Согласно источнику Xiaomitime, HyperOS 2.1 выйдет для следующих устройств, на которых уже установлена HyperOS 2:

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14 CIVI;

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Fold 4;

Xiaomi MIX FLIP;

Xiaomi Civi 4 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K70E;

Redmi K70 Pro;

Redmi K80 Pro;

Redmi Turbo 3;

Redmi Turbo 4;

Redmi K60 Pro;

Redmi K70;

Redmi K70 Ultra;

Redmi K80;

Poco X6 Pro;

Poco X7 Pro;

Poco F6;

Poco F6 Pro.

Также новая система будет доступна для следующих планшетов, входящих в экосистему Xiaomi:

Видео дня

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7.

Xiaomi выпустила HyperOS 2.0 в конце прошлого года. Прошивка получила свежий дизайн, ускоренный запуск приложений, более плавные анимации, и повышенный срок службы аккумулятора. Также с HyperOS 2 пользователи получили набор ИИ-функций Hyper AI.

HyperOS 2.1, как ожидается, привнесет новые системные анимации, улучшение камер, в том числе ночного режима, а также обработки фотографий и ряд новых функций, связанных с ИИ.

А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.

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