Какие Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 2.1 уже скоро: список устройств / фото Xiaomitime

В ближайшее время, предположительно, до конца марта более 30 телефонов и планшетов Xiaomi получат обновленную HyperOS 2.1 на базе Android 15. Новая версия ПО не только исправит известные ошибки, но и привнесет в систему массу различных улучшений.

Согласно источнику Xiaomitime, HyperOS 2.1 выйдет для следующих устройств, на которых уже установлена HyperOS 2:

  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Xiaomi 14 CIVI;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi MIX Fold 3;
  • Xiaomi MIX Fold 4;
  • Xiaomi MIX FLIP;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi K70E;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi Turbo 3;
  • Redmi Turbo 4;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K70;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K80;
  • Poco X6 Pro;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco F6;
  • Poco F6 Pro.

Также новая система будет доступна для следующих планшетов, входящих в экосистему Xiaomi:

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  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 7.

Xiaomi выпустила HyperOS 2.0 в конце прошлого года. Прошивка получила свежий дизайн, ускоренный запуск приложений, более плавные анимации, и повышенный срок службы аккумулятора. Также с HyperOS 2 пользователи получили набор ИИ-функций Hyper AI.

HyperOS 2.1, как ожидается, привнесет новые системные анимации, улучшение камер, в том числе ночного режима, а также обработки фотографий и ряд новых функций, связанных с ИИ.

А уже летом выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.

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