Сотрудник Apple назвал 5 ошибок, которые владельцам iPhone стоит прекратить делать

Бывший сотрудник Apple поделился списком абсолютных "табу" для владельцев iPhone, которые люди регулярно нарушают. Эти рекомендации не указаны на сайте корпорации, но их соблюдение поможет избежать внезапных поломок и значительно продлит срок службы смартфона.
Важно подчеркнуть, что несоблюдение одного из правил не означает, что ваш гаджет точно выйдет и строя спустя год. Устройства Apple обладает высокой надежностью и остаются актуальным дольше конкурентов. Однако многие из наших повседневных привычек могут нанести вред любимому гаджету, пишет LADbible.
- Не выключайте iPhone регулярно. По словам бывшего сотрудника Apple, смартфоны "созданы для того, чтобы оставаться включенными" все время. Выключение айфон – экстренная мера на случаи, если вы оставляете его на длительное хранение либо он перестал реагировать на ваши действия.
- Отправляйте фотографии друзьям через AirDrop. Дело в том, что если получатель сохранит фотографию, отправленную через мессенджер, на фотопленку, у него получится две версии снимка. Появится дубль, который занимает место дважды. Да, речь идет о мегабайтах данных, но если делать так постоянно, памяти надолго не хватит. Вдобавок, использование AirDrop не только экономит место в памяти, но и сохраняет качество изображения.
- Не заряжайте смартфон до 100%. Держите уровень заряда между 20% и 80%, если это возможно. Частая зарядка до 100%, особенно если телефон остается подключенным к зарядке после достижения полного заряда, может привести к ускоренной деградации АКБ, а ее замена будет стоить вам очень дорого.
- Не стоит спать со смартфоном под подушкой. Эта привычка может быть опасной для вашего здоровья, особенно, если вы кладете iPhone под подушку. По ночам девайс продолжает работать, но не в самых лучших условиях, если находится под подушкой. Это может привести к перегреву, деградации его железа и выходу из строя аккумулятора. Не говоря уже о том, что держать телефон близко к голове во время сна может негативно влиять на качество сна.
- Не принимайте душ со смартфоном. Эта рекомендация может показаться очевидной, но многие все еще рискуют своими устройствами, чтобы послушать плейлист или поскролить соцсети. Эксперт предупреждает о двойной опасности: влага может со временем нарушить герметичность корпуса, а перегрев создает экстремальные условия для электроники.
Как ранее сообщал УНИАН, появился новый простой способ перенести фото с Android-смартфона на iPhone. Теперь перенести любой медиаконтент можно официально и без сторонних приложений. Мы рассказывали, как это сделать.
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