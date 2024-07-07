Помимо этого, есть слухи, что некоторые фитнес-функции Galaxy Ring будут доступны лишь по подписке.

На следующей неделе бренд Samsung проведет большую презентацию новых гаджетов, среди которых будет первое умное кольцо, стоимость которого будет достаточно высока, о чем сообщает издание 9to5Google.

Ранее была информация, что Galaxy Ring будет стоить в районе $300-350. Но в новом отчете говорится, что кольцо оценят в $485 (449 евро). То есть девайс обойдется примерно в 19 тыс. грн. Такой же прайс имеют часы Galaxy Watch 6 Classic в 47-миллиметровом варианте.

Сообщается, что кольцо поступит в продажу спустя девять дней после анонса, то есть, уже в этом месяце. Девайс также будет доступен в девяти размерах, прямо пропорциональных объему батареи (15,75 - 22) и трех цветах (черный, золотой и серебряный).

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Помимо этого, есть слухи, что некоторые фитнес-функции Galaxy Ring будут доступны по подписке, которая будет стоить ориентировочно 10 долларов в месяц. Впрочем, авторитетными источниками эта информация не подтверждена.

Напомним, Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо. Главное предназначение – мониторинг активности и жизненных показателей. Девайс сможет определять частоту сердечных сокращений и уровень стресса, измерять температуру кожи и помогать прогнозировать менструальные циклы у женщин. СМИ предсказывают, это будет хит и убийца умных часов.

Официальный анонс умного кольца Galaxy Ring состоится 10 июля на Galaxy Unpacked 2024 вместе с другими новыми гаджетами, включая складные смартфоны и беспроводные наушники. А на осень компания якобы запланировал выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

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