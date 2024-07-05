Новые наушники Samsung с дизайном, как у AirPods Pro, показали на фото

Наушники покажут 10 июля вместе с вместе с новыми складными смартфонами Galaxу и умным кольцом Galaxy Ring.

Одной из летних новинок Samsung станут беспроводные наушники Galaxy Buds 3 Pro. В плане дизайна они будут сильно отличаться от предшественника, что подтверждают опубликованные в сети "живые" фотографии.

Своим внешним видом Galaxy Buds 3 Pro сильно напоминают наушники Apple: это форм-фактор с длинной плоской ножкой. Такой дизайн позволит установить увеличенный аккумулятор, а также добавить пространство для дополнительных компонентов.

Кейс тоже теперь новый – с прозрачной верхней крышкой. На снимках можно разглядеть светодиодные полосы и вставки синего и оранжевого цветов.

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Что касается характеристик, то Buds 3 Pro будут поставляться с активным шумодавом (ANC), Bluetooth 5.4, 24-битной передачей звука с частотой 96 кГц, защитой IP57 и автономностью до 30 часов. Стоять они будут примерно 315 евро.

Для сравнения, Samsung Galaxy Buds 2 выглядят так:

Представить Samsung Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro должны 10 июля на ивенте Galaxy Unpacked вместе с другими новыми гаджетами, включая новые складные смартфоны и смарт-кольцо Galaxy Ring. А на осень производитель якобы запланировал выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

А уже в сентябре пройдет масштабная презентация Apple. Ждем iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и обновленную серию AirPods.

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