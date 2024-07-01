Девайс полноценно представят в ближайшие недели. СМИ предсказывают, это будет хит и убийца умных часов.

Одной из самых ожидаемых новинок Samsung в 2024-м является умное кольцо Galaxy Ring, которое будет измерять "жизненную силу" своего владельца. Издание Android Authority обнаружило в приложении Samsung Health ключевые функции, которые будут поддерживаться носимым аксессуаром.

По сути, во многом такое устройство способно заменить умные часы. Так, Galaxy Rung сможет определять частоту сердечных сокращений и уровень стресса, а также измерять температуру кожи и помогать прогнозировать менструальные циклы у женщин.

Гаджет также будет оснащен функцией обнаружения храпа, хотя для ее работы понадобится подключенный смартфон.

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О подсчете шагов, калорий, отслеживании прогресса тренировок и прочих показателей здоровья в отчете не упоминается, но в арсенале кольца они тоже должны появиться.

Ожидается, что цена Galaxy Ring составит в районе от $300 до $350. При этом известно, что некоторые из фитнес-функций, не входящие в "базовый пакет", будут доступны по подписке, которая будет стоить примерно $10 в месяц. Для рынка это уже не ново – подобным путем идут, например, в Fitbit Premium.

Презентация Galaxy Ring состоится 10 июля, а в продажу оно поступит в августе. Известно, что кольцо получит восемь разных размеров, а одной из главных фишек, которая "изменит игру", станут бесконтактные платежи в терминалах NFC.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. В компании уверены, что этот носимый девайс наберет популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

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