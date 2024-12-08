Также Hero M5 Ultra умеют измерять пульс, ЭКГ и предлагает уникальный массажный режим.

Китайская Rollme представила "умные" часы Hero M5 Ultra. Это устройство, которое сочетает передовые технологии для улучшения сна и расширенный функционал для мониторинга здоровья по доступной цене.

Главная фишка часов – функция улучшения сна, пишет Gizmochina. Речь не просто о мониторинге – часики используют технологию синхронизации мозговых волн, чтобы расслабить нервную систему и создать идеальные условия для отдыха.

Анализируя ритмы дыхания и сердцебиения, Rollme Hero M5 Ultra мягкими импульсами корректирует их, помогая бороться с бессонницей или частыми ночными пробуждениями.

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Кроме этого, устройство получило уникальный массажный режим. В комплект с часами входят специальные массажные пластины и гель, которые помогают снять мышечное напряжение. Также Hero M5 Ultra умеют измерять уровень глюкозы в крови, частоту сердечных сокращений, артериальное давление и даже уровень мочевой кислоты.

Модель вышла с 1,43-дюймовым AMOLED-экраном. Корпус – из нержавеющей стали. Батарея имеет емкость 400 мАч – зарядки аппарата должна хватать на неделю. Также устройство сертифицировано по стандарту IP68, что означает защиту от влаги и пыли.

Rollme Hero M5 Ultra оценены в 69 долларов или около 2800 грн. Набор включает в себя ремни, набор для сна, массажные пластыри и гель.

Ранее Xiaomi выпустила смарт-часы "для взрослых". В Китае они были зарегистрированы как медицинское устройство, и, по словам производителя, способны предотвратить развитие гипертонии.

Напомним, компания Samsung этим летом представила устройство, которое потенциально может заменить умные часы и браслеты. Galaxy Ring выглядит как обычное кольцо, умеет измерять пульс, температуру, следить за сном, стрессом и т.д.

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