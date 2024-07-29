Это устройство контролирует активность и показатели здоровья, а также имеет функции управления жестами.

Смарт-кольца – новый тип носимых гаджетов, который следит за состоянием владельца. На рынке уже представлено немало моделей, но большинство из них стоят дороже $350, как например, Samsung Galaxy Ring. Но умные кольца не обязательно должны быть дорогими, как показывает новая модель Rollme, пишет GSMAaena.

Называется устройство Rollme R3. За свои 90 долларов смарт-кольцо предлагает все основные функции именитых конкурентов: мониторинг сердечного ритма, насыщения крови кислородом, температуры тела, уровня стресса, качества сна и т.д. Также поддерживается отслеживание показателей во время тренировок.

На одной зарядке кольцо проработает до 10 дней, а кейс для зарядки продлевает "жизнь" до 60 дней. Гаджет имеет прочный дизайн с корпусом из титана и гипоаллергенной эпоксидной смолы, доступен сразу в 5 размерах и не боится воды. На выбор есть черный, серебристый и золотой цвета.

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Как и Galaxy Ring, кольцо получило управление жестами – например, можно настроить жест двойного нажатия на воспроизведение/паузу музыки, повесить спуск затвора камеры на подключенном смартфоне и еще несколько функций.

Rollme R3 продают за 90 долларов или 3500 грн. По словам журналистов, это оптимальный ценник, который дает надежду, что умные кольца потеснят фитнес-трекеры и часы на рынке носимой электроники.

Напомним, Samsung Galaxy Ring поступило в продажу 24 июля. Сообщается, что спрос на устройство оказалось выше ожидаемого, а вот СМИ были менее сдержанными. The Verge писал, что это не столько самостоятельный фитнес-трекер или альтернатива смарт-часам, сколько аксессуар для вашего Galaxy Watch. И 400 долларов за аксессуар – слишком дорого.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

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