Xiaomi анонсировала летнюю презентацию – на ней покажут давно ожидаемый гаджет

В ассортименте Xiaomi появится смартфон в форм-факторе "раскладушки".

Китайский производитель Xiaomi вслед за Samsung и Google анонсировал свою летнюю презентацию новых устройств. Она пройдет в пятницу, 19 июля.

В этот день главное внимание будет приковано к Mix Flip. В ассортименте Xiaomi уже есть несколько моделей складных смартфонов, но все они выполнены в форм-факторе "книжки". Теперь на рынке дебютирует "раскладушка" в стиле Samsung Galaxy Flip.

О первой раскладушке Xiaomi уже кое-что известно. Она будет "невероятно" тонкой, получит камеры Leica, будет поддерживать беспроводную зарядку, а корпус будет защищен от воды и пыли. Сердцем смартфона выступит Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Ранее девайс засветился на "живых" фото.

Видео дня

Вместе с Xiaomi Mix Flip на презентации 19 июля покажут смартфоны Mix Fold 4 и Redmi K70 Ultra, который станет "королем производительности" в ценовом диапазоне до 400 долларов.

Напомним, уже в эту среду, 10 июля Samsung проведет большую презентацию, на которой покажут новые складные смартфоны, наушники, смарт-часы и долгожданное смарт-кольцо. А на осень компания якобы запланировал выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

Ранее сообщалось, что Apple ускорила работу над своим первым складным устройством – это будет некий гибрид MacBook или iPad с двумя дисплеями. Он выйдет в следующем году, а уже в конце 2026 года на рынке должен дебютировать складной iPhone,

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