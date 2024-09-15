Тройная "раскладушка" Huawei поступит в продажу в один день с новыми iPhone.

В сети сравнили два топовых складных смартфона: новенький Huawei Mate XT и Samsung Galaxy Z Fold 6. Как оказалось, корейское устройство лишь немногим тоньше "китайца", несмотря на свою инновационную конструкцию.

Напомним, Huawei Mate XT стал первым в мире серийным складным телефоном с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Девайс получил внутренний дисплей диагональю 10,2" – "самый большой в мире" среди "раскладушек".

Толщина Mate XT в сложенном виде составляет 12,8 мм; толщина Galaxy Z Fold 6 – 12,1 мм. Если телефоны разложить целиком, получится 10,2 дюйма и 3,6 мм у Huawei и 7,6 дюйма и 5,6 мм у Samsung.

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Как отмечается, у Huawei Mate XT есть несколько недостатков в сравнении с конкурентом. Первый – ценник в почти 3000 долларов вместо $2000. Второй – ремонт Mate XT обойдется в покупку айфона: от $1110 придется отдать за замену экрана и $1300 за материнскую плату.

Еще один плюс складного Samsung состоит в том, что оно продается по всему миру. Купить Galaxy Z Fold 6 можно на глобальном рынке. Смартфон Huawei доступен только на местном рынке и нет информации, появится ли он где-то еще.

Так или иначе, анализ продаж показал, что складные телефоны в последние годы обрели большую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокую стоимость и проблемы со складками. Такая конструкция позволяет по сути владеть телефоном и планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в использовании.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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