Ничего подобного на рынке еще не было.

Пока Apple только собирается выпустить свой первый складной телефон, китайская Huawei представила первый в мире складывающий втрое смартфон Mate XT – он всего на 0.2 мм толще обычного, пишет GSMArena.

В сложенном виде им можно пользоваться как обычным телефоном диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма. У него OLED-матрица с 3K-разрешением, а весит устройство 238 г.

В составе основной камеры три сенсора – 50+12+12 Мп с сверхширокоугольным объективом и 5.5-кратным зумом. Не обошлось и без ИИ-функций для обработки изображений. Huawei Mate XT также получил аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.

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В Китае смартфон начнет продаваться с 20 сентября по следующим ценам:

16+256 ГБ — 19 999 юаней (~2810 долларов США)

16+512 ГБ — 21 999 юаней (~3100 долларов США)

16 ГБ + 1 ТБ — 23 999 юаней (~3400 долларов США)

Статистика продаж показывает, что складные телефоны в последние годы обрели большую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокую стоимость и проблемы со складками. Такая конструкция позволяет по сути владеть смартфоном и планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в использовании.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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