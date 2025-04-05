Это самый радикальный концепт южнокорейской компании на сегодняшний день.

Samsung продолжает развивать технологии складных устройств: в интернете нашли патент южнокорейской компании на смартфон с четырьмя экранами и тремя шарнирами.

По данным SamMobile, патент описывает четырехпанельное устройство, соединенное одной гибкой матрицей, которое складывается сразу в нескольких направлениях – самый радикальный концепт Samsung на сегодняшний день.

Три шарнира разделяют устройство на четыре панели, позволяя ему трансформироваться в разные конфигурации: компактный телефон, двойное складывание для просмотра уведомлений, тройное – для работы в режиме планшета и полное раскрытие для максимальной продуктивности.

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Если каждая панель будет иметь диагональ около 6 дюймов, в развернутом виде устройство может достигать 12 дюймов и более, что превышает размеры iPad Pro и приближает его к компактным ноутбукам. Визуальные схемы из документа намекают на Quad-Fold смартфон, который можно сворачивать гармошкой.

Пока что это лишь концепт и не факт, что он когда-либо доберется до серийного производства. Но сам факт патентования свидетельствует о серьезных планах Samsung.

Samsung является крупнейшим брендом на рынке складных смартфонов. Компания начинала со складного телефона в виде "книги", затем расширила ассортимент "раскладушкой", а недавно технический гигант намекнул, что готовится выпустить тройной телефон с двойным шарниром.

На 2025 год у Samsung запланированного много чего интересного. В ближайшие месяцы должен выйти ультратонкий Galaxy S25 Edge, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Технически устройство станет улучшенной версией S25 Plus.

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