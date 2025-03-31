Samsung придумала смартфон со сгибающимся на 360 градусов экраном (фото)

Новый дизайн позволяет устройству сгибаться как внутрь, так и наружу, что отличает его от привычных складных смартфонов.

Samsung остается лидером на рынке складных смартфонов, выпуская устройства в классической конструкции, складывающейся внутрь. Но недавно одобренный патент корейского гиганта может задать новый стандарт в этом форм-факторе.

Как пишет Gizmochina, дисплей описанного в документе телефона способен раскрываться не на привычные 180 градусов, а на 360°, то есть не только внутрь, но и наружу.

Патент, представленный инсайдером xleaks7, демонстрирует единый гибкий дисплей, который складывается в обе стороны, устраняя необходимость во внешнем дисплее, использующийся в современных складных устройствах. Такой подход может обеспечить действительно бесшовный дисплей "все в одном", который адаптируется к потребностям пользователя, независимо от того, как он сложен.

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Интересно, что дизайн также включает в себя небольшую открытую полосу дисплея под задними камерами, которая остается доступной даже в сложенном состоянии. Это позволяет просматривать уведомления и выполнять базовые функции.

Очевидно, что форм-факторы быстро развиваются, и 360-градусный дизайн Samsung может быть самым смелым решением. Впрочем, пока сложно наверняка сказать, когда мы увидим подобный смартфон на рынке. Как показывает практика, от регистрации патента до налаживания массового производства может пройти приличное время.

Тем более, что в ближайших планах у Samsung – выпуск своего первого тройного складного смартфона. Гаджет станет прямым конкурентом Huawei Mate XT и, вероятно, будет стоить от 3000 долларов.

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