Суд установил, что ТЦК не проверил основания для автоматического продления отсрочки, и отменил приказы о призыве и зачислении в воинскую часть.

Львовский окружной административный суд отменил приказ о призыве мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. ТЦК не проверил, должна ли была автоматически продлиться ранее оформленная отсрочка, прежде чем направить его в армию, пишет "Судебно-юридическая газета".

Почему мужчину мобилизовали, несмотря на право на отсрочку

Мужчина ранее получил отсрочку от мобилизации на основании воспитания ребенка с инвалидностью. Ее оформили 3 апреля 2026 года – до 4 мая, когда заканчивался срок предыдущей мобилизации.

После продления мобилизации ТЦК не проверил основания для автоматического продления отсрочки. 22 августа 2026 года мужчину призвали на военную службу и зачислили в списки личного состава воинской части. На тот момент его дочь еще не достигла 18 лет.

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В ТЦК объясняли, что мужчина не подал повторного заявления через ЦНАП, а в реестре "Оберег" сведений об отсрочке не было.

Что решил суд

Суд установил, что в соответствии с пунктом 60 Порядка № 560 ранее оформленная отсрочка может автоматически продлеваться после продления срока мобилизации, если законные основания для нее сохраняются.

Поскольку у мужчины уже была отсрочка, ТЦК должен был проверить, сохраняются ли основания для её продления, а не требовать повторного обращения без выяснения этих обстоятельств.

В результате суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК о призыве мужчины, а также приказ воинской части о его зачислении в списки личного состава.

В то же время суд не обязал ТЦК внести сведения об отсрочке в реестр и не постановил исключить мужчину из списков воинской части. Эти требования были признаны преждевременными.

Иск удовлетворили частично. Также суд постановил взыскать с ТЦК в пользу мужчины 1064,96 грн судебного сбора.

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее мужчина пришел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, поскольку ухаживает за отцом с инвалидностью II группы, но вместо решения по заявлению получил направление на военную службу.

Издание сообщило, что в ТЦК свое решение объяснили тем, что у мужчины есть еще двое детей – еще один сын и дочь, поэтому оснований для получения отсрочки у его сына нет.

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