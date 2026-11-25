Fighterbomber поставил под сомнение боевую ценность истребителя пятого поколения Су-57 и заявил, что для армии РФ гораздо важнее советский вертолёт Ми-8.

Один из самых известных прокремлевских блогеров, пишущий о военной авиации, поставил под сомнение значение российского истребителя пятого поколения Су-57 в войне против Украины. По его словам, если эти самолеты завтра перестанут участвовать в боевых действиях, этого не заметят ни российские военные, ни украинская сторона.

Об этом говорится в посте блогера Ильи Туманова (Fighterbomber) в Telegram, которого идентифицировали как Илью Туманова. Он раскритиковал заявления генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, который назвал Су-57 основным самолетом российской оперативно-тактической авиации.

Бадеха также заявил, что Су-57 является "самым проверенным истребителем пятого поколения в реальных боевых условиях" и "лучшим самолетом в своем классе". Эти комментарии прозвучали после того, как корпорация в этом году поставила Воздушно-космическим силам России третью партию модернизированных истребителей.

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Российский блогер поставил под сомнение боевую ценность Су-57

Fighterbomber не согласился с оценками руководителя авиастроительной корпорации и обратил внимание на то, что Су-57 не продемонстрировал преимущества перед западными самолетами, которые использует Украина.

"А чтобы быть главным, нужно быть выше кого-то. А выше кого является главный Су-57? Сколько F-16 и "Миражей" он сбил – это риторический вопрос", – написал блогер.

Он также отметил, что американские F-16 и французские "Миражи" очень далеки от самолетов пятого поколения.

Самым важным самолетом России блогер назвал советский вертолет Ми-8

По мнению Fighterbomber, наибольшее значение для российских войск в войне имеет не Су-57, а транспортный вертолёт Ми-8 советских времён.

"Основной самолет, на мой взгляд, – это тот, без которого всем в СВО было бы очень плохо. То есть я говорю о Ми-8", – отметил он.

Ми-8 впервые поднялся в воздух в 1960-х годах. За время производства было построено тысячи таких вертолетов. Во время войны они перевозят военных и припасы, эвакуируют раненых, а также запускают неуправляемые ракеты по украинским позициям.

Зато Су-57 поступили в передовые подразделения лишь в небольшом количестве. По мнению блогера, обычная техника, которая ежедневно выполняет большое количество задач, имеет большее значение, чем редкие флагманские образцы.

Исчезновение Су-57 с поля боя никто не заметит

Блогер прямо поставил под сомнение влияние российских истребителей пятого поколения на ход боевых действий:

"Если завтра Су-57 перестанет участвовать в ОВО, никто этого не заметит. Ни мы, ни враг".

В то же время потерю истребителя Су-35 он назвал бы печальным событием, а потерю ударного самолета Су-34 – катастрофой.

"Короче говоря, все красивые и грандиозные слова требуют подкрепления ещё более красивыми и грандиозными делами", – подытожил Fighterbomber.

Сколько истребителей Су-57 есть у России

Су-57 – единственный российский истребитель пятого поколения, находящийся на вооружении. По подсчетам одного украинского издания, к началу 2026 года передовые подразделения получили 18 таких самолетов.

В апреле Украина заявила о поражении Су-57 на аэродроме Шагол, расположенном примерно в 1700 километрах от украинской границы.

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