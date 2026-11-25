США ранее планировали предложить России масштабные совместные проекты.

Администрация президента США Дональда Трампа по-тихому отложила все предложения, которые касались использования бизнес-сделок как стимула для России завершить войну в Украине.

В Кремле не проявили особого интереса к предложенным совместным проектам в сферах энергетики и авиации, пишет Financial Times. Как говорится в материале, спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер рассказали европейским чиновникам, что корпоративные партнерства больше не являются ключевой частью американского предложения России.

Еще в октябре была информация, что между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками, в том числе Кушнером, велись переговоры. Речь шла о привлечении американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток", которые до российского вторжения в Украину снабжали газом Германию.

Видео дня

По данным FT, Кушнер, который пытается договориться о перемирии между Россией и Украиной, рассматривает именно развитие бизнеса как ключевой элемент восстановления мира. Он уже обсуждал и другие послевоенные идеи - в частности, инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты и производство титана.

Как говорится в материале, сначала российская сторона отреагировала на эти американские предложения положительно. Но затем Россия заметно охладела к идее. Как подчеркивают источники издания, Москва продолжает требовать от Украины отказа от собственных территорий и других уступок, которые для Киева совершенно неприемлемы - в обмен на мир.

"Было довольно очевидно, что россияне на такого рода сделки сейчас совершенно не настроены", - заявил один из чиновников.

Другие новости о мирных переговорах

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле сделали новое заявление об участии Европы в мирных переговорах. "Есть понимание, что эти переговоры должны продолжиться, но дата не назначена", - отметил Песков.

Кроме того, мы также рассказывали, что главный переговорщик Путина продвигает бизнес из США без завершения войны. По замыслу Москвы, масштабное экономическое сотрудничество могло бы сопровождаться отменой или ослаблением американских санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: