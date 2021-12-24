Он войдёт в первую премиальную серию бренда.

Многие компании во всем мире большое внимание уделяют экологии. Они стараются свести до минимума использование пластика, сокращая комплектные аксессуары и меняя упаковку. В Realme решили пошли немного дальше.

Компания показала внешний вид нового флагманского смартфона GT 2 Pro. Он войдёт в первую премиальную серию бренда и будет первым смартфоном на рынке с корпусом из полимерного биопластика.

Дизайн нового устройства создает известный японский дизайнер Наото Фукасава, уже знакомый украинским пользователям по хитовому смартфону realme GT Master Edition с необычным "чемоданным" дизайном. Новый дизайн называется Paper Tech Master Design – и на ощупь она должна напоминать бумагу.

Читайте такжеXiaomi снизила цены на свои смартфоны в УкраинеСреди других интересностей: топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с 12 ГБ оперативной памяти и ультраширокоугольная камера. Последняя сможет удивить своим углом захвата, равным 150°. Для селфи поставят датчик на 32 Мп.

В отличие от многих конкурентов с 4 антеннами, Realme GT 2 Pro похвастается сразу 12 антеннами со всех сторон смартфона с автоматическим выбором той, где сигнал лучше, что улучшает качество соединения. Три из них – для NFC, благодаря чему смартфоном удобнее совершать оплату покупок.

Официальная презентация смартфонов состоится четвертого января в Китае. Позже новинка доберется и в другие регионы.

Ранее УНИАН делился интересным ТОПом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

Дольше всего без подзарядки сможет проработать смартфон Xiaomi Poco M3: цена на такой гаджет в Украине стартует от 5 000 грн. Другой флагман Xiaomi и их конкурентов из Realme – Realme 7 5G и Xiaomi Redmi 10 – заняли второе и третье место соответственно.

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