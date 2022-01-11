Какими они будут, пока неясно.

Blackberry не умерла. Ну, не совсем.

В начале января BlackBerry отключила свои фирменные сервисы и полностью прекратила поддержку классических смартфонов. По сути, они превратились в "кирпичи", с которых нельзя ни позвонить, ни отправить смс-ки.

Теперь же появилась новая информация об этом. Легендарные смартфоны сделают еще один камбэк в этом году. Их производством займется малоизвестная американская фирма Onward Mobility, купившая права на бренд.

Еще в августе прошлого года Onward Mobility пообещала выпустить новые устройства BlackBerry 5G, но этого не произошло. Компания рассказала, что этому воспрепятствовали различные задержки. Вероятно, речь идет о мировом дефиците микрочипов, с которым столкнулись все производители.

Однако в новом 2022 году она готова к выпуску устройства. Пока его характеристики не разглашаются. Ясно только, что смартфон точно получит QWERTY-клавиатуру и поддержку 5G, а его главной фишкой станет повышенная конфиденциальность для корпоративных пользователей.

Счастливые деньки для BlackBerry закончились вместе с анонсом самого первого Айфона в 2007 году – за 10 лет доля бренда грохнула с 20% до нуля. В 2016 компания предприняла несколько попыток вернуться на рынок, например выпускать смартфоны на Android, а не фирменной ОС. Однако вернуть культовый статус ей так и не удалось.

А меж тем Apple стала первой в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла $3 трлн. Ранее это не удавалось ни одной компании.

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