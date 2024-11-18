Выпущен смартфон в дизайне 'Гарри Поттера' со стилусом в форме волшебной палочки

Компания Oppo анонсировала специальное издание смартфона Reno 12F по мотивам "Гарри Поттера". Модель по характеристикам не отличается от обычной, но внешне выполнена в стиле знаменитой серии книг.
Новинка получила название Reno 12F Harry Potter Special Edition и поставляется в тематической коробке в виде книги заклинаний. Внутри находится смартфон с выгравированной на задней панели эмблемой школы Хогвартс.
Также новинка может похвастаться целым набором "волшебных" аксессуаров, включая стилус в форме волшебной палочки, стилизованный чехол, штифт для извлечения лотка SIM в форме Даров Смерти и брелок в виде снитча. Зарядка тоже в комплекте есть.
По характеристикам, это смартфон среднего класса. Он укомплектован 6,67-дюймовым OLED-экраном FullHD на 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Сзади три камеры: 50, 8 и 2 Мп. Спереди – 32 Мп.
Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оценили в 420 долларов (~17 000 грн). Обычный Reno 12F в конфигурации 12/256 ГБ стоит на $80 дешевле.
У Xiaomi в ассортименте есть сразу несколько смартфонов в дизайне "Гарри Поттера". Речь идет о Redmi Note 12 Turbo и Redmi Turbo 3. Но комплект с аксессуарами у них "победнее".
Ранее специалисты признали смартфон от Oppo самым автономным в мире. Модель Find X7 Ultra заняла первое место в соответствующем топе DxOMark. А благодаря супербыстрой зарядке от 0 до 100% аккумулятор заряжается за пол часа.