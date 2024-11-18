Выпущен смартфон в дизайне 'Гарри Поттера' со стилусом в форме волшебной палочки

В этот раз отличилась Oppo со своим Reno 12F Harry Potter Special Edition.

Компания Oppo анонсировала специальное издание смартфона Reno 12F по мотивам "Гарри Поттера". Модель по характеристикам не отличается от обычной, но внешне выполнена в стиле знаменитой серии книг.

Новинка получила название Reno 12F Harry Potter Special Edition и поставляется в тематической коробке в виде книги заклинаний. Внутри находится смартфон с выгравированной на задней панели эмблемой школы Хогвартс.

Также новинка может похвастаться целым набором "волшебных" аксессуаров, включая стилус в форме волшебной палочки, стилизованный чехол, штифт для извлечения лотка SIM в форме Даров Смерти и брелок в виде снитча. Зарядка тоже в комплекте есть.

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По характеристикам, это смартфон среднего класса. Он укомплектован 6,67-дюймовым OLED-экраном FullHD на 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Сзади три камеры: 50, 8 и 2 Мп. Спереди – 32 Мп.

Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оценили в 420 долларов (~17 000 грн). Обычный Reno 12F в конфигурации 12/256 ГБ стоит на $80 дешевле.

У Xiaomi в ассортименте есть сразу несколько смартфонов в дизайне "Гарри Поттера". Речь идет о Redmi Note 12 Turbo и Redmi Turbo 3. Но комплект с аксессуарами у них "победнее".

Ранее специалисты признали смартфон от Oppo самым автономным в мире. Модель Find X7 Ultra заняла первое место в соответствующем топе DxOMark. А благодаря супербыстрой зарядке от 0 до 100% аккумулятор заряжается за пол часа.

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