В топ попали сразу три модели Redmi, но лучшим все равно был признан аппарат OnePlus.

Вслед за рейтингом флагманов, эксперты из AnTuTu представил октябрьский рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего ценового сегмента. Как утверждается, их железа достаточно для плавной работы системы, а запаса производительности хватит на много лет.

Сегодня на рынке среднебюджетником есть три очевидных лидера: OnePlus Ace 3V, Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E. Все они в бенмарке AnTuTu набирают от 1,35 млн баллов.

У OnePlus Ace 3V при себе плоский 1.5К OLED-экран на 6,7 дюйма с частотой обновления в 120 герц, производительный чипсет Snapdragon 7+ Gen 3, емкий аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой по проводу 100 Вт и заявленная поддержка в течение четырех лет.

Realme GT Neo 6 SE вышел с 6,78-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED от BOE с пиковой яркостью 6000 нит. Это рекордное значение на рынке. Внутри смартфона тоже стоит Snapdragon 7+ Gen 3, батарейка 5500 мАч и зарядка 100 Вт.

Аппаратной базой Redmi K70E стал MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Батарея 5500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Как и конкуренты, он использует OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 1,5K.

Остальные восемь позиций заняты "середняками" от брендов Redmi, Realme, OPPO, OnePlus и iQOO. Интересно, что из 10 устройств в топе только четыре оснащены чипами Qualcomm. Остальные 6 моделей работают на MediaTek.

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К примеру, замыкающий десятку рейтинга Oppo K10 5G с Dimensity 8100 Max в бенчмарке AnTuTu почти в 1.5 раза уступает лидеру.

Напомним, смартфон Huawei назвали одним из лучших изобретений 2024 года. Особенностью гаджета стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Простыми словами, это первый в мире тройной складной телефон.

Меж тем есть информация, что Samsung планирует добавить в свою серию Galaxy S25 "экспериментальный" смартфон. Это будет "ультротонкая" модель, которая должна составить конкуренцию iPhone 17 Air.

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