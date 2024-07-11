В этом году презентация Google Pixel следующего поколения состоится на два месяца раньше, чем все прошлые годы.

Google объявила, что их ежегодная презентация устройств Pixel переносится с октября на август. О Pixel 9 уже почти все известно: от ключевых характеристик до дизайна. Апдейт получится многообещающим, но есть одна плохая новость.

Стоимость Pixel 9 будет на 100-140 евро выше, чем у прошлого поколения – об этом пишет инсайдер billbil-kun, известный сбывающимися прогнозами. Согласно свежей утечки, вот каких цен стоит ожидать:

Google Pixel 9

128 ГБ — 899 евро (~40 000 грн)

256 ГБ — 999 евро (~44 400 грн)

Google Pixel 9 Pro

128 ГБ — 1099 евро (~48 900 грн)

256 ГБ — 1199 евро (~53 000 грн)

512 ГБ — 1329 евро (~59 000 грн)

Google Pixel 9 Pro XL

128 ГБ — 1199 евро (~53 000 грн)

256 ГБ — 1299 евро (~57 800 грн)

512 ГБ — 1429 евро (~63 000 грн)

1 ТБ — 1689 евро (~75 000 грн)

Как видно, в серии смартфонов Google 2024 впервые будет три модели – Pixel 9, 9 Pro и 9 XL. По сути, новой моделью является Pixel 9 Pro: это компактный "гуглфон" с тройной камерой и другими флагманскими фишками, но экраном диагональю 6,1 дюйма.

Видео дня

Pixel 9 Pro XL – модель с тройной камерой, но большим (предположительно 6,7 дюйма) дисплеем. Google последует примеру Apple и разделит смартфоны топового уровня на два разных размера, как iPhone Pro и Pro Max, только XL.

Инсайдеры ранее делились качественными рендерами Pixel 9. Судя по ним, в 2024 году компания радикально поменяет дизайн своих "гуглофонов". Об этом говорят закругленные грани и плоский дисплей – как у последних Айфонов.

В ранних сообщениях говорилось, что в Pixel 9 компания Google наконец-то решит проблему медлительного и ненадежного процесса разблокировки. Это станет возможным благодаря переходу на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо оптического. А еще смартфоны получат функцию спутниковой связи.

Напомним, актуальная серия смартфонов от Google была представлена в начале октября 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут актуальными до 2030 года.

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