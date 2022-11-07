Чтобы освободить дополнительное место для лучшей работы, вы можете также очистить оперативную память.

Интенсивное ежедневное использование смартфона может привести к определенным проблемам в работе, в частности уменьшению его производительности. Чтобы выяснить, почему так происходит, специалисты ESET рассмотрели распространенные причины и подготовили советы, которые помогут ускорить работу телефона.

Как ускорить работу телефона?

1. Удалите ненужные приложения.

Прежде чем выполнять любые перезагрузки или сбросы, просмотрите приложения, установленные на вашем смартфоне. Чем больше программ и данных сохраняется на устройстве, тем медленнее оно может работать. Старайтесь удалять ненужные приложения из телефона. Это улучшит производительность смартфона из-за уменьшения фоновой активности и использования памяти. Чтобы удалить приложение, нажмите и удерживайте значок, затем нажмите "Удалить".

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Чтобы освободить дополнительное место для лучшей работы, вы можете также очистить оперативную память. Для этого на устройствах Android перейдите в "Настройки", выберите "Обслуживание устройства", затем нажмите "ОЗУ" и "Очистить". Также в этом разделе можно настроить список программ, которые не могут работать в фоновом режиме. Для этого нажмите "Батарея" и "Ограничения в фоновом режиме" и выберите "Приложения в глубоком сне".

Если есть программа, которой вы пользуетесь не очень часто, вы можете просто отключить ее. Таким образом, приложение не будет работать в фоновом режиме и не будет получать обновления. Некоторые телефоны Android поставляются со стандартными программами, предварительно установленными производителем устройства, которые вам не обязательно нужны. К сожалению, некоторые из них нельзя удалить или отключить.

На устройствах iPhone вы можете удалить программу, сохраняя ее данные для повторной загрузки. Для этого перейдите в "Параметры", выберите раздел "Общие" и "Хранилище iPhone". Теперь просмотрите список приложений и отметьте те, которыми вы на самом деле не пользуетесь, и нажмите "Устранить программу". Этот вариант подойдет, если вы не хотите удалять программу и данные, связанные с ней.

2. Проверьте наличие обновлений приложений и устройства.

Программы необходимо обновлять, чтобы получить новые функции, улучшить их производительность или исправить обнаруженные ошибки. Для этого на смартфоне Android откройте Google Play, нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу, выберите "Управление приложениями и устройством", "Доступные обновления" и "Обновить все". Больше о важности своевременного обновления программ читайте по ссылке.

Так же, как и программы, смартфоны нуждаются в регулярных обновлениях для поддержания корректной работы, улучшения функционала и устранения всех ошибок и проблем безопасности. На телефонах Android для этого следует перейти в меню "Настройки", выбрать "Обновление ПО" и "Загрузка и установка". Вы также можете сделать это автоматически при подключении к сети Wi-Fi.

На смартфонах Apple для этого следует перейти в меню "Параметры" в раздел "Общие" и выбрать "Обновление ПО". Вы можете загрузить и установить последнюю доступную версию или настроить автоматическое обновление ночью.

3. Очистите кэш и историю браузера.

Вся ваша история веб-просмотра, сохраненные пароли, файлы cookie и ваши онлайн-данные хранятся на устройстве. Чтобы освободить память и ускорить работу телефона, следует удалить эти данные. Если вы используете Chrome, Edge или другой браузер на устройстве Android, перейдите в "Настройки", выберите приложение браузера, нажмите "Память" и "Очистить кэш". В этом же меню можно также выбрать "Хранилище", чтобы удалить другие данные веб-просмотра.

Если у вас iPhone и вы используете Safari, перейдите в меню "Параметры" и найдите "Safari". Затем прокрутите вниз и выберите "Удалить историю и данные сайтов", чтобы удалить всю историю, кэш и файлы cookie. При использовании другого браузера, например, Chrome или Edge, откройте это приложение, выберите "Настройки", нажмите "Конфиденциальность и безопасность" и "Очистить данные браузера".

4. Перезапустите или сбросьте телефон до заводских настроек.

Независимо от модели и операционной системы мобильного устройства длительное использование замедляет их работу. Иногда обычная перезагрузка системы может помочь ускорить работу телефона. Поэтому в первую очередь следует выключить и снова включить устройство. Если этот метод сработает, вы можете выполнять периодические перезагрузки во избежание замедлений.

В противном случае необходимо попытаться сбросить устройство до заводских настроек. Это приведет к удалению всех приложений и данных, поэтому сделайте резервную копию для восстановления предварительных настроек и содержимого. После этого, на телефонах Android перейдите в меню "Настройки", выберите "Общие настройки" и нажмите "Сброс".

Для сброса iPhone до заводских настроек откройте "Параметры", перейдите в "Общие", нажмите "Перенести данные или сбросить iPhone" и "Удалить все содержимое и параметры". Это может быть самым эффективным инструментом, когда вашему устройству трудно выполнять основные функции, например, открывать простые системные программы.

Каждый месяц появляются новые модели смартфонов. И вполне вероятно, что из-за медленной работы своего смартфона большинство считает его устаревшим, а его функционал и производительность ограниченной. Однако выполнив вышеперечисленные шаги, вы сможете ускорить работу телефона. Кроме того, вы можете заменить определенные части телефона для более длительной работы. В частности, ускорить работу телефона может замена батареи после 2-3 лет использования.

Также следует убедиться в безопасном использовании смартфона, в частности позаботиться о его защите от различных вредоносных программ, которые также могут влиять на производительность и вызывать повторные сбои в работе устройства. В этом поможет решение по безопасности, которое защитит ваше устройство от различных онлайн-угроз без влияния на его производительность работы.

Справка. ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

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