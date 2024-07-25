Аксессуар действительно получился крошечным и может заменить брелок на связке ключей.

На платформе Kickstarter, где энтузиасты собирают деньги на свои проекты, появился необычный пауэрбанк RUNK. Производитель называет его "самым маленьким в мире портативным мини-аккумулятором".

Аксессуар действительно крошечный и может заменить брелок на связке ключей. Его габариты – 22×45х55 мм. При длине порядка 2 сантиметров пауэрбанк весит всего 62 грамма.

Внутри RUNK разместился аккумулятор 3000 мАч, мощность выходной зарядки – 30 Вт. По заявлениям производителя, за полчаса он способен восполнить около 60% заряда iPhone 15 Pro. Еще одна отличительная черта новинки – модуль NFC для совершения бесконтактных платежей, оплаты поездок в транспорте, открытия дверей и прочих целей.

В стандартную комплектацию входит кабель USB или Lightning. Пауэрбанк в первую очередь позиционируют как быстрый "реаниматор", который пригодится, если смартфон разрядился, но нужно срочно позвонить или отправить сообщение.

В рамках кампании на Kickstarter предзаказать пауэрбанк можно всего за 35 долларов. Этап краудфандинга продлится еще 25 дней, после чего цена повысится до $69. Доставка гаджета начнется в октябре 2024 года.

Ранее на рынке был представлен самый мощный мини-ПК в мире. Этот очень маленький компьютер в форме внешней видеокарты способен обеспечить стабильную работу в самых требовательных сценариях.

А вчера в продажу поступило смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring. Сообщается, что спрос на девайс оказался выше ожидаемого, также СМИ выяснили, что там нет важного минуса, о котором говорили изначально.

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