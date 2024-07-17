По начинке "компакт" представляет собой смартфон среднего класса.

В последние годы смартфоны с крупными дисплеями вытеснили компактные. Но порой на рынке появляются новые устройства, как правило, от менее известных производителей, для тех, кому важен размер. Одним из таких стал Unihertz Jelly Max.

Компания называет свою новинку "самым маленьким 5G-телефоном на рынке" и утверждает, что он отлично лежит в руке. Гаджет оборудован 5-дюймовым HD-экраном, а за счет тонких рамок габариты не превышают 62,7×128,7×16,3 мм. Для сравнения, iPhone 13 mini заключен в корпус с размерами 64×132×7,7 мм.

Обычно ради компактности приходится жертвовать автономностью, но Jelly Max особо не потерял в этом плане. Все благодаря аккумулятору 4000 мАч, невысокому разрешению дисплея и поддержке быстрой зарядки мощностью 66 Вт. По начинке новинка представляет собой смартфон среднего класса:

Экран: 5,05 дюйма, IPS, разрешение 720×1520 пикселей, 24 бит;

Процессор: MediaTek Dimensity 7300;

Память: 12 ГБ оперативной LPDDR5, 256 ГБ пользовательской UFS 3.1.

Камера: основная с разрешением 100 Мп и телевик на 8 Мп с зумом 3,4x. Селфи-камера – 32 Мп с f/2.0.

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 66 Вт (от 0 до 100% за 50 минут).

Из дополнительных фишек можно выделить настраиеваемую кнопку, чип NFC для бесконтактных платежей, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, и полупрозрачную заднюю крышку. Из коробки смартфон работает на "чистом" Android 14.

Unihertz Jelly Max можно предзаказать на Kickstarter в рамках краудфандинга по цене от $199. Отправка смартфона покупателям начнется в октябре. На YouTube уже появились первые обзоры.

Примечательно, что свежий рейтинг удовлетворенности AnTuTu показал, что в 2024 году у пользователей Apple большей симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Если вы в поисках смартфона, производительности которого хватит и на 5 лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.

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