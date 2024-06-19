В перечень вошли устройства от Google, Samsung, Xiaomi и даже Apple.

Специалисты портала Trusted Reviews проанализировали рынок смартфонов и выбрали 8 смартфонов в ценовом диапазоне от 400 до 700 долларов, которые считаются самыми оптимальными в июне 2024 года.

Смартфоны среднего класса могут предоставить множество преимуществ, в том числе надежные камеры, большую автономность, топовую производительность и многое другое. Также пользователи могут рассчитывать на премиальные функции флагманов, такие как беспроводная зарядка и водонепроницаемость IP68, говориться в заметке.

Лучшая камера – Google Pixel 8a. Камера с основным сенсорном на 64 мегапикселей снимает на уровне флагманов и обеспечивает поразительную детализацию снимков при слабом освещении. Также присутствует фирменные инструменты Google для редактирования фото на базе искусственного интеллекта.

– Google Pixel 8a. Камера с основным сенсорном на 64 мегапикселей снимает на уровне флагманов и обеспечивает поразительную детализацию снимков при слабом освещении. Также присутствует фирменные инструменты Google для редактирования фото на базе искусственного интеллекта. Лучший дизайн – Nothing Phone (2). Если вам нужен смартфон, который выделяется из толпы, обратите внимание на Nothing Phone (2). Главная фишка девайса – уникальный корпус с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой Glyph Interface с 33 светодиодами.

– Nothing Phone (2). Если вам нужен смартфон, который выделяется из толпы, обратите внимание на Nothing Phone (2). Главная фишка девайса – уникальный корпус с прозрачной задней крышкой и фирменной подсветкой Glyph Interface с 33 светодиодами. Для игр – Poco F6 Pro. Если вы геймер, но не хотите тратить деньги на игровые телефоны ультра-премиум-класса, такие, как ROG Phone 8 Pro Edition, аппарат Poco станет удивительно эффективной альтернативой, которая при этом не обойдется вам дорого.

– Poco F6 Pro. Если вы геймер, но не хотите тратить деньги на игровые телефоны ультра-премиум-класса, такие, как ROG Phone 8 Pro Edition, аппарат Poco станет удивительно эффективной альтернативой, которая при этом не обойдется вам дорого. Для фанатов Samsung – Galaxy A55. Его дизайн мало чем отличается от более дорогого Galaxy S24, а по автономности он превосходит почти всех конкурентов в своем классе. Единственным его слабым местом назвали производительность.

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Бюджетный iPhone – iPhone 14. Идеальный смартфон для тех, кому нужен Айфон на замену старому или тем, кто переходит в экосистему Apple после Android-устройства.

– iPhone 14. Идеальный смартфон для тех, кому нужен Айфон на замену старому или тем, кто переходит в экосистему Apple после Android-устройства. Быстрая зарядка – Motorola Edge 50 Pro. Тесты показали, что с адаптером на 125 Вт (который идет в комплекте) полная зарядка занимает всего 19 минут. Это один из самых быстро заряжающихся телефонов на рынке в любой ценовой категории.

– Motorola Edge 50 Pro. Тесты показали, что с адаптером на 125 Вт (который идет в комплекте) полная зарядка занимает всего 19 минут. Это один из самых быстро заряжающихся телефонов на рынке в любой ценовой категории. Лучшая автономность – OnePlus 12R. Батарея 5500 мАч обеспечивая 7-8 часов непрерывного использования, а при средней нагрузке он проработает пару дней. Даже в этом случае с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт батарея полностью зарядится менее чем за 30 минут.

– OnePlus 12R. Батарея 5500 мАч обеспечивая 7-8 часов непрерывного использования, а при средней нагрузке он проработает пару дней. Даже в этом случае с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт батарея полностью зарядится менее чем за 30 минут. Лучший дисплей – Honor 200 Pro. По сути, у него такой же крутой дисплей, как у iPhone 15 Pro Max, но стоит он при этом в два раза меньше. Это 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2700 х 1224 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Также экран смартфон практически не мерцает и минимально нагружает глаза пользователя.

Если бюджет поменьше, эксперты делились рейтингом лучших смартфонов 2024 года до 250 долларов. Все больше производителей оснащают свои бюджетные девайсы экраном с повышенной герцовкой, продвинутым набором камер и автономностью в пару дней.

А если вы устали от "лопатофонов", УНИАН делился 8 лучшими компактами на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

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