Многие производители оснащают свои бюджетные девайсы дисплеем с повышенной герцовкой, продвинутым набором камер и автономностью в пару дней.

В последние годы производители смартфонов вывели бюджетный сегмент на новый уровень. Теперь даже самые доступные модели оснащены дисплеем с повышенной герцовкой, продвинутым набором камер и автономностью в пару дней.

Обозреватели Tech Adviser предложили лучшие недорогие варианты до 250 долларов (или 10 000 грн) которые можно рассмотреть к покупке в середине 2024 года.

Samsung Galaxy A15 – лучший в целом. Аппарат имеет хорошо продуманную сборку премиум-класса, полноценную AMOLED-матрицу на 90 Гц, тройную камеру на 50+5+2 Мп и батарею до двух полных дней. А поддержка ПО от Samsung по-прежнему лучшая, чем у любого бюджетного конкурента.

– лучший в целом. Аппарат имеет хорошо продуманную сборку премиум-класса, полноценную AMOLED-матрицу на 90 Гц, тройную камеру на 50+5+2 Мп и батарею до двух полных дней. А поддержка ПО от Samsung по-прежнему лучшая, чем у любого бюджетного конкурента. Motorola Moto G84 – лучший дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться хорошими камерами, а получать обновления Android он будет только два года, OLED-дисплей с частотой 120 Гц затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне.

– лучший дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться хорошими камерами, а получать обновления Android он будет только два года, OLED-дисплей с частотой 120 Гц затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне. Samsung Galaxy A25 – лучшие камеры. Несмотря на свою бюджетность, в нем установлены 13-мегапиксельная фронтальная камера и блок с тремя модулями на 50+8+2 Мп с оптической стабилизацией у главного сенсора и поддержкой съемки видео в 4K-разрешении. Этого более чем достаточно для съемок при хорошем освещении.

– лучшие камеры. Несмотря на свою бюджетность, в нем установлены 13-мегапиксельная фронтальная камера и блок с тремя модулями на 50+8+2 Мп с оптической стабилизацией у главного сенсора и поддержкой съемки видео в 4K-разрешении. Этого более чем достаточно для съемок при хорошем освещении. Motorola Moto G04 – лучший ультрабюджетный смартфон. При цене всего в 100 евро он оборудован всеми основными характеристики отличного телефона. Производительности с головой хватит для повседневных задач, а дисплей радует качеством изображения. Вдобавок ко всему девайс отлично держит заряд: два полных дня при любых нагрузках.

– лучший ультрабюджетный смартфон. При цене всего в 100 евро он оборудован всеми основными характеристики отличного телефона. Производительности с головой хватит для повседневных задач, а дисплей радует качеством изображения. Вдобавок ко всему девайс отлично держит заряд: два полных дня при любых нагрузках. Xiaomi Redmi Note 13 5G – лучший дизайн. Премиальный дизайн делает телефон еще более элитным, равно как и превосходный дисплей. Также приятно видеть на борту расширяемую память в дополнение к 256 ГБ, и четыре года обновлений безопасности.

Видео дня

Напомним, недавно культовый бренд HTC вернулся с новым смартфоном. Это аппарат среднебюджетного класса с большущим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.

В то же время эксперты AnTuTu называли 10 Android-смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего. Лидером сегодня является складной аппарат от Vivo, который заметно выделяется на фоне остальных.

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