Камера нового смартфона Motorola неожиданно 'уделала' iPhone и Samsung Galaxy

Аппарат прыгнул на 18-е место рейтинга DxOMark, опередив многих именитых соперников.

Специалисты авторитетного рейтинга DxOMark протестировали новый топовый смартфон от Motorola. Модель Edge 50 Ultra вышла в апреле, но только сейчас добралась до рейтинга.

Результаты оказались не самыми ожидаемыми – гаджет занял высокое место в глобальном рейтинге, разделив 18 место с iPhone 14 Pro Max, и опередив таких именитых соперников, как iPhone 15 и Galaxy S24 Ultra.

Эксперты отметили, что Motorola Edge 50 Ultra показал хорошие результаты практически во всех тестах. Смартфон гарантирует точную цветопередачу и экспозицию в большинстве ситуаций, быстрый и точный автофокус, точную оценку глубины в режиме боке, а также хорошую детализация при съемке с телеобъектива, особенно на близком и среднем расстоянии.

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В обзоре DxOMark упоминаются, что в прошлом Motorola не всегда удавалось полностью использовать потенциал своих камер на уровне ПО. Но с Motorola Edge 50 Ultra компания преодолела это препятствие.

Новинка Motorola имеет три камеры: главный сенсор на 50 Мп с автофокусировкой и OIS дополняет сверхширик на 50 Мп и перископ с датчиком 64 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера получила разрешение 50 Мп, для улучшения фото используется ИИ.

Помимо качественной камеры, одной из "фишек" Edge 50 Ultra стал дизайн. Одна из версий поставляется с покрытием, имитирующим по цвету и ощущению "настоящее дерево". Также он может похвастаться поддержкой быстрой зарядкой на 125 Вт (100% за 20 минут).

В Европе смартфон продается от 999 евро (~42 000 грн). В DxOMark сделали вывод, что это хорошая альтернатива iPhone 14 Pro Max.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых телефонов в мире показал, что базовый iPhone 15 покупают чаще всего, за ним идет 15 Pro. Помимо Apple, половину списка занимают бюджетные Galaxy A-серии от Samsung.

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