Читайте на УНИАН, как отключить звонки от незнакомых номеров на телефоне, чтобы вас не беспокоили спамеры и мошенники.

Звонки от незнакомых номеров часто не предвещают ничего хорошего. Нередко такие вызовы исходят от спамеров или мошенников. Если вы редко получаете звонки от незнакомцев, то можно отключить звук на таких звонках или полностью заблокировать их. Особенно полезными будут такие настройки на телефонах детей и пожилых родных, чтобы защитить их от мошенников.

Как отключить звук звонка от незнакомых номеров

Большинство телефонов позволяют отключить звук звонка от незнакомых номеров. Если вам позвонит номер, которого нет в списке контактов, то звонок отобразится на экране, но звук и вибрация будут отключены. Если не брать трубку, то звонок будет считаться пропущенным и при необходимости можно будет перезвонить.

Чтобы отключить звук звонка незнакомого номера, нужно настроить на телефоне режим "Не беспокоить". В большинстве телефонов он находится в разделе "Настройки" - "Звук".

Режим "Не беспокоить" можно включить и выключить в любой момент. Если его выключить, то звонки от незнакомцев вновь будут сопровождаться звуком.

В настройках режима можно выбрать, какие звонки будут блокироваться - от незнакомых контактов или от всех абонентов. Некоторые телефоны позволяют выбрать исключения - например, включать звук звонка, если человек звонит несколько раз.

В поле "График" можно указать, в какие дни недели включать режим "Не беспокоить". Например, можно настроить график таким образом, чтобы звонки от незнакомцев принимались в будние дни и отключались в выходные.

Как полностью заблокировать звонки из незнакомых номеров

Есть несколько способов полностью заблокировать звонки от номеров, которых нет в списке ваших контактов. Однако на "айфонах" эти способы не сработают - эти смартфоны не могут блокировать звонки от незнакомцев. Владельцы телефонов от Apple могут отключить звук на таких звонках по инструкции выше.

Установите приложение для блокировки вызовов от незнакомых контактов, например, "Не звони мне", "Черный список" ; " Блокировщик звонков". Зайдите в свои контакты (символ зеленой или синей трубки на экране), затем перейдите в "Черный список", "Блокировка номеров" или "Блокировка вызовов" (в зависимости от телефона названия могут быть разные). В пункте "Блокировка вызовов" включите функцию "Блокировать вызовы от незнакомых номеров".

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