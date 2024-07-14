Каждый год Asus делает важный апгрейд: выпускает смартфон с большей автономностью, чем его предшественник.

Если вы из тех людей, для которых способность смартфона как можно дольше продержать заряд аккумулятора – более важный показатель, чем процессор или камера, то журналисты Tom's Guide составили топ смартфонов с самой живучей батареей.

В этом топе лидирует ROG Phone 8 Pro. По данным тестам, геймерфон от Asus может протянуть до 18 часов и 48 минут непрерывной работы, а полная зарядка занимает 50 минут. Зарядное устройство на 65 Вт идет в комплекте.

Интересно, что Asus установила ROG 8 Pro батарею меньшего размера, чем в предшественнике ROG 7 Pro (5500 против 6000 мАч). Это в который раз подтверждает, что аккумуляторы большой емкости не всегда означают лучшую автономность – сейчас ключевую роль играет оптимизация между "железом" и софтом.

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На втором месте оказался OnePlus 12R, на третьем – ROG Phone 7 Ultimate. Asus Zenfone 11 Ultra попал на четвертую позицию. Таким образом, сразу 3 девайса от Asus занял верхние позиции в топе с лучшей автономностью.

Как видно, среди смартфонов с самым высоким показателем автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и доступные Android-устройство. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 14 часов непрерывного активного пользования.

К слову, у iPhone 15 Plus официально лучшая автономность среди телефонов Apple. По данным тестам, устройство способно протянуть на одном заряде 14 часов и 14 минут. Правда, полная быстрая зарядка занимает около два часа.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 6 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.

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