Их емкость будет на 10% больше по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Как известно, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max рекордно вырастут в размерах. И в более крупные корпуса влезут более крупные аккумуляторы, за счет вырастет их емкость и, как результат, время автономной работы и общий срок службы.

По данным источников GSMArena, iPhone 16 Pro получит батарею на 3577 мАч (почти на 10% больше, чем в прошлом году), а iPhone 16 Pro Max – батарею на 4676 мАч, о чем уже были слухи ранее.

Кроме того, увеличение времени автономной работы в новых айфонах ожидается за счет смены материала корпуса батареи на металл, что соответствует новым требованиям Евросоюза. Ожидается, что новый материал повысит энергоэффективность на ~10%.

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Но и это еще не все. По данным источника, аккумуляторы будут изготовлены по новой технологии стековых батарей с повышенной плотностью энергоэлемента, а мощность проводной зарядки вырастет с 27 до 40 Вт, а с использованием MagSafe – с 15 до 20 Вт.

В сочетании с улучшениями энергоэффективности нового процессора, iPhone 16 Pro‌ смогут протянуть до 30 часов без подзарядки, более того, заряжаться они будут заметно быстрее. В тестах автономности Tom's Guide нынешний iPhone 15 Pro Max занимает 14-е место с 14 часами непрерывной работы.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в середине сентября. Вместе с ними покажут новые Apple Watch, AirPods и, возможно, iPad с iPad mini.

А весной 2025 года выйдет новый бюджетный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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