Камеры iPhone 18 Pro и Galaxy S26 Ultra оказались совсем разными: что показал тест

По детализации смартфоны оказались близки, но iPhone чаще передавал сцену естественнее, а Galaxy S26 Ultra делал снимки ярче и насыщеннее.

Камеры iPhone 18 Pro и Galaxy S26 Ultra проверили в реальных условиях во время поездки на Гавайи. Сравнение TechRadar показало, что оба смартфона способны делать снимки высокого уровня, но подход к обработке снимков у них отличается.

Главное различие оказалось не столько в детализации, сколько в цветопередаче. iPhone чаще делает ставку на естественные оттенки более нейтральные цвета и сохранение деталей. Galaxy напротив, активнее повышает насыщенность и контраст, благодаря чему снимки выглядят ярче и эффектнее, но иногда менее реалистично.

Основная камера

В iPhone 18 Pro используется 48-Мп основная камера с переменной диафрагмой f/1.5-4.0, тогда как Galaxy S26 Ultra получил 200-Мп сенсор с диафрагмой f/1.4. Оба смартфона по умолчанию уменьшают разрешение снимков для экономии места: iPhone сохраняет фотографии в 24 Мп, а Samsung – в 12 Мп.

Видео дня

При хорошем освещении оба устройства обеспечивают сопоставимую детализацию. iPhone чаще передавал сцену естественнее, а Samsung делал снимки более насыщенным. Особенно заметна разница на фотографиях с растительностью, небом и объектами в тени.

При съемке закатов S26 Ultra способен создавать более выразительные и художественные кадры. Но агрессивная обработка иногда приводит к потере деталей на переднем плане. iPhone дает более сбалансированный результат, хотя его фотографии выглядят менее эффектно.

Зум – главное преимущество Samsung

В телефотосъемке Galaxy S26 Ultra оказался сильнее. Смартфон оснащен 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом, тогда как iPhone 18 Pro предлагает 4-кратное оптическое увеличение.

При 5-кратном увеличении Galaxy смог сохранить больше деталей и получить более резкую фотографию. Кроме того, смартфон Samsung оказался заметно универсальнее при сильном приближении: его цифровой зум достигает 100× против 40× у iPhone.

Правда, на максимальных значениях оба смартфона начинают дорисовывать детали программными алгоритмами, поэтому такие снимки вряд ли можно назвать качественными.

Макро и сверхширокоугольная камера

В макросъемке оба флагмана показали высокий уровень детализации. Однако iPhone 18 Pro снова чаще сохранял естественные цвета, тогда как Galaxy S26 Ultra делал изображение более контрастным и насыщенным.

При этом в некоторых сценах автор сравнения отдавал предпочтение Galaxy именно за более выразительную цветопередачу. В других случаях преимущество получал iPhone, который точнее передавал оттенки.

Сверхширокоугольная камера также показывает хорошие результаты на обоих смартфонах. Небольшое преимущество осталось за iPhone 18 Pro благодаря более качественной передаче мелких деталей, например текстуры песка.

Селфи – главное преимущество iPhone

Во фронтальной камере iPhone 18 Pro использует 18-Мп сенсор, тогда как Galaxy S26 Ultra получил 12-Мп камеру. В реальной съемке iPhone немного резче и лучше сохраняет мелкие детали.

Дополнительным преимуществом стала функция Center Stage: камера автоматически удерживает человека в кадре и позволяет менять ориентацию съемки в зависимости от количества людей.

Чья камера снимает лучше – iPhone или Samsung

Однозначного победителя среди iPhone 18 Pro и Galaxy S26 Ultra нет. Выбор во многом зависит от того, какой стиль фотографий предпочитает человек. Тем не менее, общую более высокую оценку Techradar все же поставил смартфону Apple.

iPhone 18 Pro лучше подойдет тем, кто ценит естественную цветопередачу, стабильную работу основной камеры и качественные селфи. В условиях хорошего и слабого освещения он чаще обеспечивает сбалансированный результат. Кроме того, смартфон предлагает профессиональные настройки, включая переменную диафрагму.

Galaxy S26 Ultra выглядит предпочтительнее для съемки с увеличением и создания более насыщенных, стилизованных фотографий. Его 3- и 5-кратный оптический зум делает камеру более универсальной для удаленных объектов.

Напомним, в авторитетном рейтинге DxOMark новенький iPhone 18 Pro занял второе место, уступив лишь Huawei Pura 80 Ultra. При этом Galaxy S26 Ultra не попал даже в топ-20 лучших.

Ранее эксперты назвали дешевые смартфоны с лучшими камерами. Выбирая бюджетный камерофон, стоит смотреть не только на мегапиксели, но и на качество обработки изображений, а также наличие дополнительных камер.

Вас также могут заинтересовать новости: