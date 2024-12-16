Отчет The Wall Street Journal содержит новую информацию касательно планов Apple по iPhone на ближайшие годы. Данные получены от источников издания.
Источники WSJ подтвердили слух о том, что iPhone 17 Air действительно выйдет в ультратонком корпусе, однако конкретные цифры не называются. По прошлым слухам, смартфон будет толщиной от 5 до 6,25 мм, тогда как линейка iPhone 16 начинается с 7,8 мм.
Как сообщается, iPhone 17 Air "откажется" от некоторых функций, доступных в моделях Pro. Например, устройство будет иметь "упрощенную" систему камер. Вероятно, всего один объектив, но точных данных нет. Про то, что в 17 Air будет одна камера, сообщалось ранее. Издание также утверждает, что такой Айфон будет стоить ниже, чем линейка Pro, которая в США стартует с 999 долларов.
Кроме того, WSJ подтвердили, что компания активно работает над iPhone со складным экраном. Экран будущей раскладушки будет больше, чем у iPhone 16 Pro Max, оснащенного 6,98-дюймовой матрицей. Также сообщается, что руководство Apple настаивают на релизе смартфона в 2026 году.
Говорят, что Apple столкнулась с серьезными проблемами при разработке складного iPhone, в том числе с шарниром устройства и защитным слоем, покрывающим экран. На определенном этапе Apple рассматривала складной iPhone с дисплеем, складывающимся наружу, но остановилась на большом внутреннем дисплее, согласно отчету.
Какие новинки выпустит Apple в 2025 году
Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление в истории серии. Также должны обновить базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.
Осенью покажут новые номерные Айфоны. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд iPhone за последние годы. В частности, базовые модели наконец переведут на 120-герцовые дисплеи, а впервые за много лет обновится селфи-камера.
Также когда-то в 2025 году ожидается выход доступной версии нашумевшего шлема Apple Vision Pro, второго поколения геометок AirTag и нового поколения устройств для умного дома.