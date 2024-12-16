iPhone 17 Air будет стоит дешевле актуальных iPhone 16 Pro и Pro Max, а складной Айфон выйдет не раньше 2026 года.

Отчет The Wall Street Journal содержит новую информацию касательно планов Apple по iPhone на ближайшие годы. Данные получены от источников издания.

Источники WSJ подтвердили слух о том, что iPhone 17 Air действительно выйдет в ультратонком корпусе, однако конкретные цифры не называются. По прошлым слухам, смартфон будет толщиной от 5 до 6,25 мм, тогда как линейка iPhone 16 начинается с 7,8 мм.

Как сообщается, iPhone 17 Air "откажется" от некоторых функций, доступных в моделях Pro. Например, устройство будет иметь "упрощенную" систему камер. Вероятно, всего один объектив, но точных данных нет. Про то, что в 17 Air будет одна камера, сообщалось ранее. Издание также утверждает, что такой Айфон будет стоить ниже, чем линейка Pro, которая в США стартует с 999 долларов.

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Кроме того, WSJ подтвердили, что компания активно работает над iPhone со складным экраном. Экран будущей раскладушки будет больше, чем у iPhone 16 Pro Max, оснащенного 6,98-дюймовой матрицей. Также сообщается, что руководство Apple настаивают на релизе смартфона в 2026 году.

Говорят, что Apple столкнулась с серьезными проблемами при разработке складного iPhone, в том числе с шарниром устройства и защитным слоем, покрывающим экран. На определенном этапе Apple рассматривала складной iPhone с дисплеем, складывающимся наружу, но остановилась на большом внутреннем дисплее, согласно отчету.

Какие новинки выпустит Apple в 2025 году

Первая презентация Apple пройдет уже в марте. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, которой получит самое большое обновление в истории серии. Также должны обновить базовый iPad, iPad Air и MacBook Air.

Осенью покажут новые номерные Айфоны. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд iPhone за последние годы. В частности, базовые модели наконец переведут на 120-герцовые дисплеи, а впервые за много лет обновится селфи-камера.

Также когда-то в 2025 году ожидается выход доступной версии нашумевшего шлема Apple Vision Pro, второго поколения геометок AirTag и нового поколения устройств для умного дома.

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