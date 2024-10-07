Суперфлагман Apple установил рекорд в тесте на время работы без подзарядки.

Автор YouTube-канала PhoneBuff, который снимает ролики о тестировании смартфонов и их сравнении между собой, опубликовал видео со сравнением автономности двух главных флагманов на рынке: Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

В ходе теста специальный робот имитировал работу с гаджетами, разряжая их батарею. Особая машина по очереди открывала на смартфонах различные приложения, параллельно замеряя время экранной работы. По итогу, Айфон победил – причем с заметным перевесом.

Samsung Galaxy S24 Ultra оказался очень автономным смартфоном, выдержав 27 часов и 18 минут. Но iPhone 16 Pro Max полностью посадил батарею лишь через 28 часов и 14 минут. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max продержался 27 часов и 45 минут, когда его тестировали год назад на iOS 17.

Автор PhoneBuff назвал 16 Pro Max самым автономным смартфоном за всю историю тестов и поставил его на первое место в своем рейтинге. Это еще один тест, который доказывает, что Apple серьезно улучшила автономность новых Айфонов.

В сети продолжают появляться обзоры iPhone 16 от разных экспертов. В iFixit назвали iPhone 16 самым ремонтопригодным Айфоном в истории. Несмотря на то, что iPhone 2024 сильно похож на iPhone 2023, внутри кроется немало изменений, нацеленных, в том числе на улучшение ремонтопригодности.

А вот камере iPhone 16 Pro Max не удалось стать лучшей в мире, по крайней мере в тестах DxOMark Телефон делит 4 место с Huawei Mate 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra, но пропускает вперед лидеров топа – Huawei Pura 70 Ultra и Pixel 9 Pro XL.

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