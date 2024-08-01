Ждем премьеры уже в следующем месяце.

Ожидается, что в 2024 году премиальные смартфоны Apple не будут радикально отличаться от прошлогодних "прошек". По крайней мере в плане дизайна – это подтверждают свежие макеты. Очевидно, перед нами финальный дизайн, учитывая, что до презентации осталось чуть больше месяца.

В целом новые гаджеты не будут сильно отличаться от актуальных аппаратов – по крайней мере, с задней стороны. На месте и плоские грани, и узнаваемый квадратный блок, и три камеры в нем. На передней панели останется Dynamic Island.

Ранее источники MacRumors сообщали, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах: Natural Titanium, White Titanium, Black Titanium и Rose Titanium. Вероятно, эти цветовые исполнения, за исключением розового, и изображены на снимке.

Видео дня

А вот базовые iPhone 16 и 16 Plus будут отличаться от представителей 15-й серии новым овальным блоком камер. Таким образом они будут похожи на смесь iPhone X и 12.

Анонс смартфонов состоится в середине сентября. Мы слышали, что Pro-модели рекордно вырастут в размерах, получат крупный апрейд камеры и рекордно тонкие рамки вокруг экрана. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Все модели iPhone 16 также получат один процессор Apple A18, новую кнопку Capture на правом торце, кнопку Action, доступную сейчас только на iPhone 15 Pro, и некоторые другие улучшения. Вместе с новыми айфонами на сентябрьской презентации покажут новые Apple Watch и AirPods.

Вас также могут заинтересовать новости: