Google Pixel 10 Fold будет стоить примерно 1600 долларов.

Pixel 10 официально не представлен, но утечки и свежие данные инсайдера Android Headlines уже раскрыли некоторые особенности линейки. Похоже, нас ждёт не только новая начинка, но и изменения в ценовой политике Google.

Смартфоны получат обновлённую камеру, улучшенную производительность благодаря чипу от TSMC и расширенные ИИ-функции. Внешне устройства почти не изменятся: серьёзного редизайна не будет, но ожидаются аккуратные доработки, вроде уменьшенных рамок и чуть более тонкого корпуса.

Самое интересное - цены. Pixel 10 Pro останется на уровне прошлогодней модели, а вот Pixel 10 Pro XL подорожает на 100 долларов. При этом Google планирует удешевить складные модели: Pixel 10 Pro Fold должен выйти примерно за 1600 долларов, а к 2028 году Pixel Fold может опуститься до 1500 долларов. Это всё ещё дорого, но на фоне конкурентов - уже шаг в сторону доступности.

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Google не собирается пересматривать структуру линейки: останутся и стандартная модель, и Pro-версии, и серия A, и складные смартфоны. Компания, по слухам, планирует придерживаться этой схемы минимум до Pixel 13.

Релиз Pixel 10 ожидается в августе, как и годом ранее с девятой серией.

Ранее мы рассказывали, что iPhone подорожает, ведь Apple не будет переносить производство смартфонов в США.

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