В сети появились рендеры Google Pixel 10 / Фото - Google

В сети появились рендеры Google Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, которые дают первое представление о дизайне будущих моделей. Похоже, что компания не планирует кардинально менять внешний вид устройств, сохраняя многие черты, которые были характерны для предыдущей линейки Pixel 9.

Pixel 10 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей и размеры 152,8 x 72 x 8,6 мм. Несмотря на небольшие изменения в толщине (на 0,1 мм больше, чем у Pixel 9), главное обновление - это переход на тройную камеру вместо двух. Pixel 10 Pro останется с теми же размерами, но получит глянцевое покрытие вместо матового. Также у Pro-модели будет тройная камера.

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Pixel 10 Pro XL получит дисплей на 6,8 дюйма и размеры 162,7 x 8,5 мм. Хотя внешние изменения минимальны, самое важное в этом поколении - это переход на чипсет Tensor G5. Это первый полностью кастомизированный чип от Google, который обещает значительное улучшение производительности. Также все модели будут оснащены поддержкой нового чипсета и обновлённой внутренней начинкой.

Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025
Фото Google Pixel 10 12 марта 2025

Ранее мы рассказывали, что Google ведёт переговоры о покупке стартапа, который занимается разработкой технологий отслеживания движения глаз. Компания хочет использовать их наработки для создания собственных очков дополненной реальности.

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