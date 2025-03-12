В сети появились рендеры Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

В сети появились рендеры Google Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, которые дают первое представление о дизайне будущих моделей. Похоже, что компания не планирует кардинально менять внешний вид устройств, сохраняя многие черты, которые были характерны для предыдущей линейки Pixel 9.

Pixel 10 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей и размеры 152,8 x 72 x 8,6 мм. Несмотря на небольшие изменения в толщине (на 0,1 мм больше, чем у Pixel 9), главное обновление - это переход на тройную камеру вместо двух. Pixel 10 Pro останется с теми же размерами, но получит глянцевое покрытие вместо матового. Также у Pro-модели будет тройная камера.

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Pixel 10 Pro XL получит дисплей на 6,8 дюйма и размеры 162,7 x 8,5 мм. Хотя внешние изменения минимальны, самое важное в этом поколении - это переход на чипсет Tensor G5. Это первый полностью кастомизированный чип от Google, который обещает значительное улучшение производительности. Также все модели будут оснащены поддержкой нового чипсета и обновлённой внутренней начинкой.

Ранее мы рассказывали, что Google ведёт переговоры о покупке стартапа, который занимается разработкой технологий отслеживания движения глаз. Компания хочет использовать их наработки для создания собственных очков дополненной реальности.

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