Перенос производства нарушит всю производственную цепочку компании.

Apple десятилетиями строила свою логистику вокруг Азии, поэтому, несмотря на торговые пошлины Трампа, перенос производства iPhone в США невозможен по целому ряду причин, заявляет Марк Гурман из Bloomberg.

Во-первых, стоимость. Производство в США значительно дороже, как с точки зрения строительства заводов, так и с позиции оплаты труда. Для сравнения: в Индии или Китае Apple может позволить себе нанимать десятки тысяч сотрудников и платить им по 300-500 долларов в месяц, в США это будет в разы больше.

Более того, крупные подрядчики нанимают в пик сезона до 50 тысяч временных работников, предлагая бонусами около 1000 долларов, для американского рынка такая премия смехотворна.

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Во-вторых, инфраструктура. В Азии у Apple уже выстроена мощная цепочка поставок, годы кооперации с поставщиками компонентов. Перенос всего этого в США потребует не просто денег, а годы планомерной реконструкции логистики.

В-третьих, масштаб. Выпускать миллионы iPhone ежемесячно - это не мелкосерийное производство компьютеров Mac, которое частично организовано в США. Массовое производство смартфонов требует скорости, слаженности и гибкости, к которой американский рынок труда не готов.

Ранее мы рассказывали, что аналитики подсчитали, сколько будет стоить iPhone после новых пошлин США. Согласно прогнозам, цена cамой простой версии с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

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