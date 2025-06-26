Корейский бренд Samsung славится длительной поддержкой своих смартфонов, впрочем, рано или поздно они тоже устаревают. Накануне корпорация обновила "устаревший" список, в который попали три некогда популярных моделей, пишет Gizchina.
В списке оказался Galaxy A51 5G – эта модель была настоящий хитом в 2020-2021 годах, завоевав популярность благодаря отличному соотношению цены и качества и укрепив позицию Samsung в сегменте доступных устройств.
Какие смартфоны Samsung больше не будут обновляться:
- Samsung Galaxy A51 5G (апрель 2020 г.)
- Samsung Galaxy A41 (май 2020 г.)
- Samsung Galaxy M01 (июнь 2020 г.)
Отмечается, что эти смартфоны не только лишатся новых функций, но также останутся без патчей безопасности, без которых телефон может стать легкой мишенью для вирусов и злоумышленников. В связи с этим стоит задуматься о переходе на какой-нибудь современный аналог, например Galaxy A55, который будет гарантированно получать обновления ПО на протяжении пяти лет.
В ассортименте Samsung есть смартфоны с более продолжительным сроком поддержки. Например, серия Galaxy S24, которая будут обновляться вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21.
На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. В июле анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо. А на осень компания запланировала выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.
Если вы задумываетесь об апгрейде смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности смартфонов на начало 2024 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.