Galaxy A51 5G и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Корейский бренд Samsung славится длительной поддержкой своих смартфонов, впрочем, рано или поздно они тоже устаревают. Накануне корпорация обновила "устаревший" список, в который попали три некогда популярных моделей, пишет Gizchina.

В списке оказался Galaxy A51 5G – эта модель была настоящий хитом в 2020-2021 годах, завоевав популярность благодаря отличному соотношению цены и качества и укрепив позицию Samsung в сегменте доступных устройств.

Какие смартфоны Samsung больше не будут обновляться:

Samsung Galaxy A51 5G (апрель 2020 г.)

Samsung Galaxy A41 (май 2020 г.)

Samsung Galaxy M01 (июнь 2020 г.)

Отмечается, что эти смартфоны не только лишатся новых функций, но также останутся без патчей безопасности, без которых телефон может стать легкой мишенью для вирусов и злоумышленников. В связи с этим стоит задуматься о переходе на какой-нибудь современный аналог, например Galaxy A55, который будет гарантированно получать обновления ПО на протяжении пяти лет.

Видео дня

В ассортименте Samsung есть смартфоны с более продолжительным сроком поддержки. Например, серия Galaxy S24, которая будут обновляться вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. В июле анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо. А на осень компания запланировала выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

Если вы задумываетесь об апгрейде смартфона, бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности смартфонов на начало 2024 года. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.