Samsung выпустила важное обновление для своих смартфонов – не затягивайте с установкой

Оно устраняет около полусотни дыр и уязвимостей в безопасности как самой Android, так и One UI, поэтому классифицируется как важное.

Декабрьский патч безопасности, вышедший ранее для смартфонов Samsung Galaxy S24, стал доступен для ранее выпущенных флагманов южнокорейского производителя, а также среднебюджетного Galaxy A54.

Судя по описанию, декабрьское обновление безопасности устраняет более 45 уязвимостей безопасности, включая 6 критических и 28 высокоуровневых. Традиционно, такие апдейты не приносят новых функций, но улучшают работу и защиту устройств, поэтому не стоит затягивать с их установкой.

Минимальный перечень совместимых девайсов – вся линейка Galaxy S24, S23, S22, S21, а также модели Galaxy Z Fold 6, Galaxy Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 и Galaxy A54.

Видео дня

Апдейт доступен в центре обновления Samsung в настройках телефона. Прошивка весит около 250 Мбайт.

Ранее Samsung подтвердила, что обновление One UI 7 на базе Android 15 опаздывает и выйдет только в начале 2025 года. Первыми смартфонами с новой прошивкой станут модели серии Galaxy S25, их выпуск ожидается в конце января.

Стабильная версия Android 15 для смартфонов Google вышла еще в середине октября. Другие производители до сих пор адаптируют новую версию системы под свои оболочки. Получит ли ваш смартфон Android 15 и если да, то когда, можно посмотреть здесь.

Меж тем продолжает появляться информация о новых смартфонах Samsung Galaxy S25. Все модели получат процессор Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 Ultra сможет похвастаться самой тонкой рамкой экрана в мире, а модель Galaxy S25 Slim составит конкуренцию iPhone 17 Air.

Вас также могут заинтересовать новости: