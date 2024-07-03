Samsung придерживалась одной и той же линейки из трех моделей с 2020 года.

Плохие новости для поклонников Samsung. Корейский бренд может отказаться от одной из своих флагманских моделей в серии Galaxy S25, пишет Android Headlines.

Речь идет о Galaxy S25 Plus, модельный номер которой не удалось обнаружить в базе IMEI (International Mobile Equipment Identity). Это значит, что в новую серию флагманов Samsung могут войти только Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra.

Отмечается, что ранее в базе IMEI одновременно появлялись каталожные номера всех трех моделей флагманской линейки Samsung. Например, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra одновременно прописались в базе IMEI в июле 2023 года.

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И хотя у компании в запасе еще есть пол года до анонса серии Galaxy S25, подобный шаг вполне логичен и предсказуем, считают специалисты. Модель Plus – самая непопулярная среди флагманов Samsung. Отказ от нее может упростить выбор для пользователей и сократить избыточность.

Тем более, что в последние годы разница между моделями Plus и обычными моделями сократилась. Сегодня основные различия заключаются лишь в емкости аккумулятора и разрешении экрана. В остальном, S24 и S24+ имеют идентичные характеристики, что делает модель Plus менее привлекательной из-за 200-долларовой разницы в цене.

Что известно о Samsung Galaxy S25

Судя по ранним утечках, Samsung намерена существенно прокачать камеру Ultra-модели, избавившись от 10- и 12-мегапиксельных сенсоров. Еще ходят слухи, что Galaxy S25 Ultra станет самым тонким смартфоном в серии Galaxy Ultra.

Также упоминалось, что с выходом Galaxy S25 Samsung "серьезно поменяет дизайн и концепцию" флагманской серии. Последние несколько поколений Galaxy S мало чем отличались от друга в плане дизайна, по сути, менялась только "начинка".

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. В июле анонсируют новое поколение складных смартфонов, новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо. А на осень компания запланировала выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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