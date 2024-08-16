Это замена прошлогоднему Galaxy A05, но в новом дизайне и с улучшенным экраном.

Samsung официально презентовала самую бюджетную модель линейки Galaxy A – Galaxy A06. Это замена Galaxy A05/A05s, но в новом дизайне и с "прокачанным" экраном, пишет GizmoChina.

В отличие от предшественников, дизайна телефона имеет эстетику "Key Island", которую мы уже видели в Galaxy A35 и Galaxy A55. Это небольшой выступ на правой грани корпуса, приподнимающий кнопки включения и регулировки громкости. Края "островка" закруглены, поэтому он не цепляется за палец и не мешает пользоваться телефоном.

Хоть Galaxy A06 сохранил 6,7-дюймовый ЖК-дисплей, как и его предшественник, частота обновления была увеличена с 60 до 90 Гц, что для устройства данной ценовой категории очень существенный плюс.

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За производительность отвечает чип MediaTek Helio G85 от A05. Он предлагает варианты хранения 64 ГБ или 128 ГБ в сочетании с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ. Система камер также осталась прежней, с основным датчиком на 50 МП и селфи-камерой на 8 МП. Батарея на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт.

Телефон поставляется с последней версией Android 14, но без функций Galaxy AI. Компания обещает четыре года основных обновлений и 5 лет обновлений безопасности, что в данном ценовом диапазоне не имеет себе равных.

Гаджет пока представлен лишь во Вьетнаме, но глобальная версия наверняка не заставит себя ждать. За младшую модификацию Galaxy A06 с 64 ГБ просят 125 долларов (4900 грн), а старшую с 128 Гбайт оценили в 150 долларов (6000 грн).

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 в январе-феврале 2025-го, а в октябре компания выпустит Galaxy S24 FE. Уже известны ключевые характеристики и стоимость "народного" флагмана.

Ранее эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов на рынке. Лучшим в целом назвали OnePlus Nord 4, который довольно значительно отличается от других девайсов производителя, да и конкурентов в своем сегменте.

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