Сейчас необязательно тратить кучу денег, чтобы обзавестись девайсом с ярким экраном, емким аккумулятором и хорошей камерой.

Рынок смартфонов буквально переполнен всевозможными моделями под любой бюджет и запросы. Сейчас необязательно тратить кучу денег, чтобы обзавестись девайсом с ярким экраном, емким аккумулятором и хорошей камерой.

Журналисты GSMArena рассказала о четырех популярных смартфонах которые идеально подойдут для повседневного использования и обойдутся при этом не дороже €200. В рейтинг вошли гаджеты от Xiaomi, Samsung и Motorola.

Xiaomi Poco X7 – самый "навороченный" смартфон в списке, но в то же время самый дорогой. Здесь вам и яркий 6,7-дюймовый экран AMOLED, и мощный чипсет Dimensity 7300 Ultra и влагозащищенный корпус, который обычно встречается у флагманов. На полную зарядку батареи 5110 мАч уходит примерно 55 минут.

– самый "навороченный" смартфон в списке, но в то же время самый дорогой. Здесь вам и яркий 6,7-дюймовый экран AMOLED, и мощный чипсет Dimensity 7300 Ultra и влагозащищенный корпус, который обычно встречается у флагманов. На полную зарядку батареи 5110 мАч уходит примерно 55 минут. В минусы ему записали посредственную основную камеру, время работы аккумулятора при просмотре веб-страниц тоже может разочаровать. Тем не менее, это оптимальный выбор за свои деньги.

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Redmi Note 14 4G – еще один интересный смартфон бренда Xiaomi. Оснащен трио камер 108+8+2 Мп, процессором MidiaTek Helio G99 и AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. А еще он первым будет получать обновления аж 6 лет.

– еще один интересный смартфон бренда Xiaomi. Оснащен трио камер 108+8+2 Мп, процессором MidiaTek Helio G99 и AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. А еще он первым будет получать обновления аж 6 лет. Среди недостатков специалисты отметили разочаровывающую селфи-камеру и тот факт, что телефон не поставляется с последней версией Android 15/HyperOS 2 из коробки.

Samsung Galaxy A16 5G – это бюджетный Galaxy с дизайном под флагман, OLED-дисплеем с частотой обновления в 90 герц, процессором MediaTek Helio G99, 50-мегапиксельной основной камерой и 6-летней поддержкой обновлениями. Еще выделили наличие 5G, NFC и microSD.

Среди недостатков – отсутствие стереодинамиков, а дисплей мог бы быть и поярче.

Motorola Moto G55 – среди других смартфонов в этой подборке выделяется дизайном с эко-кожи, ЖК-дисплеем на 120 Гц и громкими стереодинамики. В остальном все как у всех: батарея 5000 мАч и основная камера 50 Мп. Зато есть версия с 12 ГБайт оперативной памяти.

– среди других смартфонов в этой подборке выделяется дизайном с эко-кожи, ЖК-дисплеем на 120 Гц и громкими стереодинамики. В остальном все как у всех: батарея 5000 мАч и основная камера 50 Мп. Зато есть версия с 12 ГБайт оперативной памяти. Но это также цена за посредственную производительность и отсутствие надлежащей защиты от влаги.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

Ранее специалисты определили смартфон с лучшим экраном в 2025 году. Выбирали между Galaxy S25 Ultrа, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 и другими топовыми флагманами.

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