Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Компания Apple готовится к обновлению своего самого доступного ноутбука. Новое поколение MacBook Air будет представлено в ближайшие недели и поступит в продажу до конца марта, сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Новые MacBook Air, как и раньше, получат две версии – на 13 и 15 дюймов. Ключевым обновлением станет перехода с процессора M3 на M4, который обеспечит заметный прирост по части производительности и автономности.

Также MacBook Air (2025) приписывают улучшенную 12-мегапиксельную камеру поддержкой Center Stage и Desk View, порты Thunderbolt 4 (вместо Thunderbolt 3) и опцию дисплея с нанотекстурой.

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Традиционно MacBook Air во многом копирует характеристики базовой версии MacBook Pro, но в более тонком корпусе и с урезанным функционалом, например, уменьшенным количеством портов и отсутствием охлаждения. Если новые модели Air унаследует ключевые улучшения Pro, пользователи наконец смогут подключать два внешних дисплея при открытой крышке.

После выхода M4 MacBook Air, только Mac Studio и Mac Pro останутся на чипсетах M2. Их обновление до M4 ожидается в середине-конце 2025 года.

Первой новинкой Apple в 2025 году стал iPhone 16e – новый самый доступный Айфон в ассортименте компании. Аппарат получил Apple Intelligence, Face ID, USB-C, но осталась с одинарной камерой и старым вырезом. А еще заметно выросла цена.

Помимо бюджетного iPhone и M4 MacBook Air, этой весной ожидается анонс нового iPad Air и базового iPad. Также компания работает над недорогими часами Apple Watch SE 3.

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